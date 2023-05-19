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Wildberries запускает прямые продажи от предпринимателей Узбекистана: открыт первый логистический центр

Международная платформа расширяет сотрудничество с местным бизнесом и запускает первый логистический объект Wildberries. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Первый на территории страны сортировочный центр Wildberries начал свою работу в Ташкентской области, его площадь составляет 1122 кв. м. Теперь предприниматели из Узбекистана могут продавать свои товары на онлайн-платформе по модели «Маркетплейс» (с собственных складов продавцов). В режиме реального времени они получают информацию о заказах и доставляют товары в сортировочный центр, откуда они направляются покупателям. Кроме того, в логистическом объекте также происходит и сортировка заказов, поступающих в страну, и их последующая транспортировка в пункты выдачи заказов. Количество ПВЗ в Узбекистане продолжает расти и сегодня составляет 57 пунктов.

Открытие нового центра Wildberries позволит представителям узбекского бизнеса выходить в онлайн-сегмент, сократить собственные затраты на логистику и расширить ассортимент своих товаров на маркетплейсе.

Wildberries продолжает развивать сотрудничество с бизнесом Узбекистана. Общее число зарегистрированных на платформе местных продавцов составляет 196. В апреле 2023 г. продажи продукции, произведенной в Узбекистане, увеличились на 79% год к году, а самыми популярными местными товарами стали: одежда и белье, товары для дома и продукты, посуда и инвентарь, а также спортивная- и одежда для малышей.

«Мы надеемся, что появление первого в стране логистического объекта ускорит дальнейшее развитие сотрудничество между Россией и Узбекистаном и позволит увеличить скорость доставки заказов для жителей страны. Мы планируем и дальше расширять сотрудничество с малым бизнесом страны и развивать логистическое направление», — сказали представители пресс-службе Wildberries.

Для предпринимателей теперь также действует упрощенный порядок регистрации на портале seller.wildberries.ru. Чтобы запустить продажи, достаточно пройти короткую регистрацию и разместить информацию о товарах. Чтобы узнать подробнее об условиях сотрудничества, необходимо ознакомиться с договором-офертой на сайте.

Первый СЦ Wildberries в стране расположен по адресу: Ташкентская область, Кибрайский район, пос. Салар, ул. Карамуртская, д. 37.

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