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«Яндекс» добавил в «Шедеврум» подписки на авторов

Теперь пользователи приложения «Шедеврум» смогут подписаться на обновления друг друга. Новая функция позволит не пропустить картинки друзей и популярных авторов, которые нейросеть «Яндекса» сгенерировала по их текстовым описаниям. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Работы всех, на кого подписался пользователь, будут отображаться в отдельной ленте. Кроме того, теперь можно отправить друзьям ссылку на свой профиль, чтобы они смогли быстро найти его в приложении. Также во всех профилях появились счетчики лайков, подписок и подписчиков.

Николай Гаврилов, руководитель «Шедеврума»: «С момента запуска «Шедеврума» прошло чуть больше месяца, но в нем уже есть множество работ-хитов с десятками тысяч лайков и популярные авторы с узнаваемыми сериями тематических постов. Например, котами-работягами или ныряющими в бассейн предметами, повторяющими сюжет с обложки альбома известной рок-группы. Сейчас мы обучаем нейросеть на новом наборе данных из 500 млн примеров, чтобы в следующих версиях она еще лучше понимала пользователей, а картинки стали еще качественнее».

Первую версию генеративной модели «Шедеврума» разработчики тренировали с помощью 240 млн картинок с текстовыми описаниями. Свои собственные варианты нейросеть формирует методом каскадной диффузии: сначала создает соответствующее запросу маленькое изображение, а затем поэтапно увеличивает его и насыщает деталями.

«Яндекс» представил «Шедеврум» в начале апреля 2023 г. Приложение возглавило топ российского App Store прямо в день запуска, а чуть позже заняло и первое место в российском Google Play. На текущий момент пользователи скачали «Шедеврум» больше 2 млн раз.

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