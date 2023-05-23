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Владельцы приложений могут анализировать доход от подписок с помощью AppMetrica

В AppMetrica — сервисе для трекинга и аналитики мобильных приложений от «Яндекса» — в бета-режиме стал доступен анализ дохода от подписок. С его помощью можно оперативно анализировать количественные показатели подписок, объединять их с информацией о продукте и поведении пользователей. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса»

Анализ дохода от подписок дополняет существующие инструменты AppMetrica по контролю доходов от приложения: in-app покупки, рекламная монетизация и подписки — каждый показатель можно посмотреть отдельно или в совокупности с другими.

Анализ дохода помогает работать с данными об оформлении и возобновлении подписок, показателях конверсий – например, из установки в подписку, переходе пользователей из пробного в платный режим. Новая функциональность дает быстрый доступ к информации о финансовых показателях: долю подписок в среднем доходе от пользователя (ARPU) и ежемесячном возобновляемом доходе (MRR). Также анализ дохода позволяет просто сегментировать аудиторию и отправлять адресные push-рассылки отдельным группам подписчиков.

Новый инструмент доступен всем пользователям AppMetrica бесплатно до конца июня 2023 г. С 1 июля 2023 г. за использование трекинга будет взиматься плата, если объем выручки по автообновляемым подпискам в приложениях пользователя превышает $10 тыс. до вычета комиссии магазинов приложений.

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