«Сбермаркет» запустил услугу самовывоза в багажник из магазинов Selgros

Онлайн-сервис доставки продуктов «Сбермаркет» и сеть гипермаркетов Selgros запустили новую услугу — «Самовывоз авто». Теперь клиенты сервиса могут получить заказ из магазинов Selgros прямо в багажник, не выходя из автомобиля. Об этом CNews сообщили представители «Сбермаркета».

Дополнительная услуга «Сбермаркета» позволяет сделать самовывоз более удобным для клиента, сэкономив его силы и время. Особенно новый сервис будет актуален для пользователей, которые предпочитают загородные поездки: клиенты «Сбермаркета» теперь могут приобрести все необходимое в Selgros по дороге на дачу, при этом им даже не придется выходить из своего автомобиля.

Для того, чтобы воспользоваться новой услугой, достаточно выбрать услугу «Самовывоз» при оформлении заказа в приложении «Сбермаркета» и указать данные своего автомобиля: марку, номер и цвет. Затем, по прибытии на выделенное парковочное место у магазина, обозначенное специальным указателем «Парковка Selgros авто», нажать в приложении кнопку «Я на месте». Сборщик «Сбермаркета» получит уведомление, найдет автомобиль клиента и доставит заранее собранный заказ прямо в багажник.

Новая услуга уже доступна для покупателей в двух торговых точках Selgros в Московской области по адресам: Мытищи, Автомобильный проезд, вл. 3, ст. 1; Одинцово, улица Восточная, 17А.

В «Сбермаркете» услуга самовывоза в багажник автомобиля также доступна при заказе из 49 гипермаркетов «Ашан» и 22 торговых точек Metro. По данным «Сбермаркета», пик заказов с использованием этой опции приходится именно на пятницу, когда любители загородных поездок заезжают за продуктами в магазины по пути на дачу.

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«Сбермаркет» доставляет продукты, лекарства, косметику, товары для детей, зоотовары и многое другое более чем в 160 городах от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. «Сбермаркет» обеспечивает доставку более чем из 150 торговых сетей, включая федеральные розничные сети Metro, «Лента», «Ашан», «Магнит» и «О’кей».

Selgros Cash&Carry — сеть гипермаркетов. Ассортимент Selgros Cash&Carry удовлетворяет потребности как розничных покупателей, так и бизнеса: компаний, работающих в сферах гастрономии, общественного питания, розничной торговли и других профессиональных потребителей.