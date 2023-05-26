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Минимум действий и динамическое продвижение товаров и услуг — новые инструменты «VK рекламы» для роста бизнеса «Вконтакте»

«VK реклама» упростила продвижение товаров и услуг из сообществ «Вконтакте» и добавила новые инструменты для увеличения продаж в соцсети.

Раньше для рекламы магазинов «Вконтакте» необходимо было запустить продвижение сообщества и выбрать целевое действие «Покупка товаров и услуг». В статичном формате карусели можно было продвигать максимум шесть товаров и обновлять их вручную, чтобы искать новых клиентов.

Теперь это можно сделать проще: если в сообществе есть хотя бы три карточки товаров или услуг, достаточно выбрать цель «Каталог товаров» и добавить ссылку на сообщество. Платформа автоматически создаст список доступных позиций с описанием, изображениями и ценами, а также отдельную группу для продвижения. Если состав и количество товаров или услуг в сообществе меняется, каталог обновляется автоматически.

С помощью нового инструмента динамической рекламы предприниматели могут привлекать и удерживать клиентов, возвращать пользователей в сообщество и мотивировать их на покупки, в том числе повторные. Например, показывать объявления тем, кто приобретал товары или услуги раньше или просматривал предложения бизнеса в паблике. ML-модели дополнительно сформируют персональные рекомендации и предложат сопутствующие товары.

Благодаря автоматической передаче каталога и целевых действий из сообщества бизнесу не придется запускать несколько рекламных кампаний под разные товары и услуги. Система сама покажет актуальные для пользователей предложения и адаптирует карточки под доступные места размещений «Вконтакте» и на других проектах VK.

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