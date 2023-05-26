TenChat запустил инструмент для привлечения целевых клиентов — «Ловец лидов»

Деловая социальная сеть TenChat запустила инструмент для привлечения целевых клиентов. Теперь в веб-версии профилей пользователей, предлагающих свои услуги, появилось специальное диалоговое окно для обращения. А в мессенджер приложения добавлена вкладка «Лиды» — в нее попадут все запросы потенциальных клиентов. Об этом CNews сообщили представители TenChat.

Ключевой особенностью обновления социальной сети стал инструмент «Ловец лидов» — диалоговое окно с формой для удобного обращения с запросом к пользователям, которые предлагают свои услуги. Оно отображается в веб-версии TenChat, в том числе при переходе в профиль из поисковых систем. Еще в 2022 г. соцсеть запустила алгоритм индексации в поисковиках страниц пользователей с экспертным контентом.

Среди обновлений в новой версии соцсети также: Кастомизация темы чата: пользователи теперь могут выбрать один из предложенных дизайнов для своего чата. Блок рекомендаций по образованию и навыкам: во вкладке «Люди» пользователи могут искать собеседников по образовательным учреждениям. Авторизация в нескольких аккаунтах: поддержка до трех номеров – в настройках профиля добавлена возможность входа в несколько аккаунтов на одном устройстве и быстрого переключения между ними.

«Профиль в TenChat трансформируется в новый источник лидогенерации, легко заменяя классическое портфолио, резюме и даже сайт. Так, с новым инструментом «Ловец лидов» профессионалы, использующие деловую соцсеть, смогут активнее привлекать новых клиентов. Запросы от посетителей профиля из поисковых систем будут собираться 24/7», — сказал Олег Ратунин, генеральный директор TenChat.

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TenChat — российская деловая социальная сеть. Суперапп-архитектура приложения сочетает в себе функционал социальной сети и мини-сервисы для деловых и личных целей — от аналитики по компаниям России до поиска тендеров. Лента соцсети отличается «умным» алгоритмом «Зевс», который продвигает только интересные аудитории публикации. Преимуществом соцсети также является SEO-индексация контента в поисковых системах. Количество пользователей TenChat уже превышает 2 млн человек.