«Контур.фокус» научился быстрее предоставлять информацию о физлицах и иностранных компаниях

Клиенты «Контур.фокуса» теперь могут выбрать срок, за который будет готовиться бизнес-справка на иностранную компанию. Исключение — компании из стран Европы. В бизнес-справках содержится информация о контрагенте из другого государства, которая позволит оценить его благонадежность. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Кроме этого, в «Фокусе» теперь можно оформлять бизнес-справки на английском языке. Выбор языка понадобится, к примеру, компаниям с иностранными учредителями. Справки на английском можно заказать об организациях из любых стран, кроме Узбекистана и Казахстана.

Раньше отчеты о физлицах в «Контур.фокусе» готовились один-два часа. Теперь 99% отчетов приходят заказчику за 5-15 минут. Объем информации в них при этом остался тот же.

Оптимизацию возможности уже оценили клиенты, для которых скорость проверки физлиц критична: логисты и менеджеры по персоналу. Информация в отчете поможет оценить деловую репутацию руководителя компании, подрядчика или потенциального сотрудника.

Василий Прокопьев, менеджер проекта «Контур.фокус»: «Каждый год мы фиксируем рост ценности данных «Контур.фокуса» для предпринимателей и организаций. Ключевая ценность — их точность. Кроме точности важна и скорость предоставления информации. Наша команда работает над тем, чтобы продукт закрывал обе эти потребности. Ускорение сборки отчетов и улучшение бизнес-справок — результат слаженной работы проекта и обратной связи от клиентов, у которых мы многому учимся».

***

«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.