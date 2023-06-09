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В рабочих чатах россиян больше всего раздражают картинки и гифки. Новое исследование SuperJob

Лишь у одного из пяти россиян не вызывают раздражения рабочие чаты. Чаще всего жалуются на сообщения не по делу. В открытом опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, состоящих в деловой переписке в мессенджерах и чатах.

В рабочих чатах россиян больше всего раздражают сообщения не по делу, в том числе картинки, гифки, онлайн-открытки с приветствиями и поздравлениями — об этом рассказал каждый пятый опрошенный (22%). В том, что нервирует сам факт наличия деловой переписки в мессенджере, признались 8%. У 7% раздражение вызывают сообщения в нерабочее время. У 6% — глупые вопросы, выдающие некомпетентность коллег и начальства. Столько же рассказали, что на негативные эмоции их провоцирует отсутствие конкретики в сообщениях. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Грамматические ошибки и повтор информации в чате возмущают 4% и 3% опрошенных соответственно. По 2% раздражает большое количество сообщений, наличие нескольких чатов в разных мессенджерах, безэмоциональность и обезличенность общения, а также голосовые и слишком длинные сообщения. У каждого десятого (10%) другие претензии к рабочим чатам: упоминались смайлы, сленг, жалобы, переклички, требования общаться в конкретном мессенджере и проч.

Только у 21% опрошенных переписка с коллегами в чатах не вызывает негативной реакции.

Картинки, отсутствие конкретики и размытые границы рабочего дня больше раздражают мужчин. В том, что их нервирует само наличие рабочих чатов, безэмоциональность общения в них, а также ошибки и повторяющиеся вопросы, чаще признаются женщины.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 371

Время проведения: 30 мая – 8 июня 2022 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, состоящее в деловой переписке в мессенджерах и чатах

Размер выборки: 1600 респондентов

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