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«Единый ЦУПИС» реализовал новую функцию – пополнение счета клиента через Tinkoff Pay

«Единый ЦУПИС» расширил возможности пополнения счета клиента и реализовал новый способ – через сервис мгновенной оплаты Tinkoff Pay.

Теперь для клиентов «Тинькофф» доступен новый удобный, быстрый и безопасный метод пополнения счета в пару кликов в приложении букмекерской конторы или мобильной версии сайта.

При использовании Tinkoff Pay не нужна банковская карта: достаточно нажать на кнопку Tinkoff Pay при выборе способа оплаты и подтвердить платеж в приложении «Тинькофф». Оплата с Tinkoff Pay происходит в 10 раз быстрее, чем по банковской карте.

«У нас более 20 млн клиентов, и мы хотим, чтобы каждый получал удобный и привычный ему сервис. В конечном итоге именно клиент решает все, и мы работаем над любой потребностью расширить платежный функционал для наших пользователей», – сказал Артем Сычев, член правления, коммерческий директор НКО «Мобильная карта» (работает под брендом «Единый ЦУПИС»).

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