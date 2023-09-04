Университет «Синергия» подписал соглашение о стратегическом партнерстве с Mpstats

Новое стратегическое партнерство сервиса аналитики маркетплейсов Mpstats и факультета электронной коммерции университета «Синергия» позволит подготовить учебные материалы с гарантией актуальности и практической направленностью, а также получить студентам поддержку экспертов компании. Сервис Mpstats ориентирован на аналитику маркетплейсов Wildberries и Ozon, поэтому полученный благодаря партнерству знания позволят обучающимся начать и успешно развивать собственный бизнес на данных площадках.

Партнерство поможет разрабатывать обучающие программы с учетом действующих образовательных трендов и постоянных изменений на рынке электронной коммерции. За формирование актуальных профессиональных навыков в каждой профессии будет отвечать компания Mpstats.

Продюсеры и методологи факультета электронной коммерции совместно с экспертами Mpstats будут готовить видеолекции, презентации и другие учебные материалы с гарантией актуальности и практической направленностью. Сотрудничество позволит качественно выстроить практико-ориентированную и методологическую системы в понятный и интересный контент для будущего студента.

В свою очередь студенты получат возможность эффективнее развивать навыки и компетенции, которые необходимы менеджерам по работе с маркетплейсами, руководителям интернет-магазинов, e-commerce-директорам, интернет-маркетологам, а также руководителям направления e-commerce. Эксперты компании Mpstats также окажут поддержку и проведут консультации для студентов и выпускников факультета электронной коммерции университета «Синергия».

«Рынок e-commerce растёт и развивается очень быстро, и, чтобы оседлать эту волну роста и держаться на ней уверенно, нужно поспевать за всеми изменениями маркетплейсов, следить за ближайшими конкурентами и иметь под рукой эффективные инструменты. Мы в компании Mpstats рады, что у нас получается сделать рынок более прозрачным и честным для его игроков, а также хотим делиться этими знаниями с подрастающим поколением и с новыми игроками рынка, чтобы сделать образование в сфере e-com еще более качественным и актуальным», — отметил глава партнерского направления Mpstats Сергей Липкин.

«Мы с радостью сотрудничаем и поддерживаем крепкие дружеские отношениями с лидерами рынка электронной торговли. Со своей стороны, мы обеспечиваем студентам актуальное и качественное обучение, методология которого разрабатывается совместно с ведущими компаниями из сферы e-com», — сказала руководитель факультета электронной коммерции Елизавета Писарева.

Mpstats — сервис аналитики маркетплейсов Wildberries и Ozon, который полезен как новичкам, так и продвинутым селлерам с многомиллионными оборотами. Сервис помогает анализировать товары и продавцов, выводить карточку в топ, эффективно управлять своим бизнесом и масштабировать его. На сегодняшний день на данные сервиса опираются такие компании как Melon Fashion Group, Loreal, Mixit, Lego, Splat, Henderson.

Факультет электронной коммерции университета «Синергия» дает абитуриентам возможность получить образование для будущей организации торговли на онлайн-площадках в сети интернет. Факультет готовит специалистов, которые будут выбирать наиболее подходящие для своего продукта торговые площадки, исследовать тенденции, покупательскую активность и выстраивать соответствующую стратегию продвижения.