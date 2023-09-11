Татарстанские ИТ-шники разработали бесплатный сервис для обмена товарами и вещами

В Татарстане запущен бесплатный сервис для обмена вещами и товарами «Время обмена». Приложение разработано резидентом казанского ИТ-парка – диджитал-агентством Evoteka.

В сервисе можно обмениваться автомобилями, техникой, одеждой, обувью, спортивными товарами, мебелью и многим другим. По открытым данным объявлений «Авито», более 20 тыс. татарстанцев готовы прямо сейчас обменять свои вещи. Чаще всего пользователи из республики хотят меняться автомобилями. Топ-марок: ВАЗ, KIA, Hyundai, Renault и Volkswagen. Однако механика обмена вещей во «Времени обмена» настроена так, что пользователи потратят здесь меньше времени, чем на других площадках.

Принцип работы напоминает дейтинг-приложение Tinder: пользователь размещает объявление о своем товаре и получает предложения на обмен от других пользователей, которым это интересно. Понравившиеся предложения можно отметить лайком и перейти к диалогу с продавцом для уточнения деталей и договориться о сделке. Искусственный интеллект сервиса «Время обмена» самостоятельно предлагает товары, которые интересны пользователю. Искать товары также можно с привязкой к геолокации, выбрав радиус допустимого расстояния от пользователя.

Регистрация в приложении осуществляется через верификацию номера телефона, а все объявления проходят модерацию перед публикацией. Для пользователей создан клиентский центр, который отвечает на вопросы и помогает решить возникшие проблемы. В ближайшее время разработчики планируют запустить чат-бот, который ускорит обратную связь.

Приложение «Время обмена» решает важные эко-задачи: забота об окружающей среде и изменение подхода к потреблению. Вместо того, чтобы выбрасывать ненужные вещи, а тем более хранить годами на лоджиях, их можно обменять на то, что нужно. По данным фонда «Второе дыхание», ежегодно в России выбрасывается более 2 млн тонн текстильных отходов (если представить, то это больше, чем 28,5 тыс. грузовых вагонов поезда). Так разработчики планируют подарить вещам вторую жизнь и сократить количество отходов на свалках ТБО Татарстана.

«Идея создания приложения пришла из сельского хозяйства, где вместо прямой оплаты зачастую обменивают товар на другой товар или услугу, но сначала мы решили сделать «Время обмена» для решения бытовых болей. У каждого найдутся неношеные вещи, нераспакованные подарки и т.д. Поменяйте их к лучшему», – отметили Дмитрий Захаров и Камиль Исрафилов, создатели «Времени обмена», резидента стартап-хаба ИТ-парка им. Башира Рамеева.

В будущем у разработчиков есть планы расшириться на B2B-сегмент, став еще и площадкой по обмену промышленных продуктов. Например, в производстве есть сырьевые остатки, которые пригодятся на других производствах или для иных целей. Такая функциональность позволит бизнесу в режиме онлайн находить новые возможности для создания своей продукции без денежных вложений и при этом популяризировать безотходное производство и использование вторсырья.

Скачать бесплатное приложение «Время обмена» можно в Google Play или App Store. В ближайшее время также будет доступна десктопная версия сервиса.