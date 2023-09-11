VK Education запускает сервис для проверки грамотности школьников к старту чемпионата сочинений «Своими словами»

Открылась регистрация на Всероссийский чемпионат сочинений «Своими словами», который в 2023 г. проходит при поддержке VK Education. К старту состязания на платформе VK Mini Apps запущено мини-приложение, в котором школьники и все желающие могут проверить свою читательскую грамотность. Об этом CNews сообщили представители VK.

В 2023 г. Всероссийский чемпионат сочинений «Своими словами» пройдет в четвертый раз. Все желающие смогут принять участие в отборочном этапе, а в финальном этапе школьники смогут написать сочинения и представить авторский взгляд на выбранную тему по 15 широким направлениям, включая ИТ, digital и медиа. Лучшие участники получат дополнительные баллы для поступления в вузы-партнеры, а победители Суперфинала получат право поступления в НИУ ВШЭ на места за счет средств университета. Регистрация на чемпионат открыта до 25 октября 2023 г. на сайте.

К старту чемпионата было запущено мини-приложение «Те(к)ст» — сервис на базе платформы VK Mini Apps, в котором можно подготовиться к состязанию и проверить свои силы в формате экспресс-теста. Тест поможет определить уровень читательской грамотности и доступен всем желающим. За успешное прохождение теста участники получат баллы в проекте «Другое дело», которые можно обменять на полезные бонусы: участие в образовательных программах, прохождение стажировок и др.

«Поддержка талантливой молодежи — один из приоритетов для VK. Мы реализуем образовательные проекты, проводим олимпиады и чемпионаты, чтобы ребята могли проявить себя и выработать навыки, актуальные для будущей карьеры в ИТ и digital. С помощью наших цифровых сервисов мы также даем молодежи возможности для профессиональной и творческой самореализации, профориентации и обучения. В рамках чемпионата «Своими словами» мы поддерживаем юных создателей контента, делающих первые шаги и проекты в востребованных направлениях», — сказала Анна Степанова, заместитель вице-президента по образовательным проектам VK.

«Самые крупные ученые и профессионалы, как ни странно, это те, кто может объяснить, что они делают, профессиональный ход своего суждения, простыми словами. Понятно для тех, кто совсем не специалист в этой сфере. Просто потому что у них есть словарный запас и образное мышление, чтобы это выразить. Для них наука – это не набор знаков, это объекты и процессы, которые можно описать своими словами. Я уверен, что чемпионат «Своими словами» должен продолжаться не только для школьников, поступающих в университеты. Он будет продолжаться для молодых профессионалов, потому что это во многом их задача. Ведь, чтобы привлечь внимание к проекту, которым ты занимаешься, ты должен уметь красиво, понятно и интересно говорить о нем. Наш чемпионат об этом!», – отметил на церемонии открытия чемпионата научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов.

Чемпионат сочинений «Своими словами» проходит с 2020 г. В 2023 г. его проводят VK Education и пять вузов-соорганизаторов: НИУ ВШЭ, МГПУ, УрФУ, МИФИ, ТГУ. Чемпионат проходит при поддержке Российской академии наук, Министерства науки и высшего образования России, вузов-партнеров и включен в перечень мероприятий Десятилетия науки и технологий. Он помогает тысячам старшеклассников со всей страны развивать навыки эффективной коммуникации.