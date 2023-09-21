«Мегафон» разогнал интернет по новой «цифровой дороге» в Нижнетавдинском районе

Мобильный интернет на скорости до 100 Мбит/с стал доступен жителям шести сел в Нижнетавдинском районе Тюменской области. Здесь в сентябре 2023 г. «Мегафон» завершил проект по расширению транспортной сети – исчерпавшую ресурс радиорелейную линию связи заменила современная волоконно-оптическая. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Новая ВОЛС объединила четыре площадки – от узла связи в Тюмени до Нижней Тавды. Проведенные работы позволили в 10 раз увеличить пропускную способность «цифровой дороги» и кратно увеличить скорость LTE в шести населенных пунктах муниципалитета, а также улучшить стабильность и помехоустойчивость передачи данных.

К любителям высоких скоростей 4G уже могут присоединиться жители районного центра, а также сел Андрюшино, Тюнево, Антипино, деревень Иска и Штакульская. Большее количество абонентов могут одновременно общаться по видеосвязи, проводить прямые трансляции, загружать видео и «тяжелые» файлы на стабильных скоростях. Качество связи теперь меньше зависит от погодных условий и остается стабильным в часы пиковых нагрузок на сеть.

Нижнетавдинский район находится в 80 километрах от областного центра. Это один из самых крупных и экономически развитых муниципалитетов Тюменской области. Здесь работают несколько предприятий по производству и переработке сельхозпродукции, ведется промысловый лов рыбы. В крупнейшем в регионе агротехническом колледже обучаются более 300 студентов из разных сел и городов области. Богатые природные массивы, многочисленные озера и реки привлекают рыбаков-любителей и туристов из Тюмени и близлежащих территорий.

«В этом году особое внимание уделяем малым населенным пунктам в районах, где надежный мобильный интернет и стабильная голосовая связь важная составляющая комфортной жизни и деловой активности жителей. ВОЛС – самый современный и самый надежный, на сегодняшний день, способ организации транспортной сети. Увеличенная пропускная способность сети поможет реализовать растущие цифровые потребности жителей и гостей Нижнетавдинского района», – отметил директор «Мегафона» в Тюменской области Евгений Пфлаумер.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.