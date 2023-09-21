Зона отдыха в Сосновом Бору получила новые скорости мобильного интернета МТС

ПАО «МТС», цифровая экосистема, развернула обновленную сеть мобильной связи вблизи поселка Сосновый Бор, где находится большая зона отдыха и дачные поселки. За счет модернизации телеком-оборудования МТС средняя скорость мобильного интернета в этой локации выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В Сосновом Бору проживает более 100 человек, также в зону покрытия обновленной связью попадает несколько коттеджных поселков, где временно или круглогодично живут еще более 500 человек. Это дачники из Владимирской области, Москвы и Подмосковья.

В самом поселке находится отделение федеральной почтовой связи, где можно получить посылки и доставку от маркетплейсов, остановка рейсового автобуса. В радиусе 1-2 километров от поселка расположены санаторий «Сосновый Бор», реабилитационный центр для детей «Шередарь», дом отдыха «ВКС-Кантри». Помимо чистого воздуха в сосновом лесу в этих местах добывают лечебно-столовую минеральную воду, которая пользуется большой популярностью.

Благодаря своему удобному расположению у границы Московской и Владимирской областей зона отдыха Сосновый Бор является очень популярным местом для проведения отпусков, выходных дней, а также лечения в местном санатории, где проходят реабилитацию пациенты с болезнями желудочно-кишечного тракта.

«Работы на сети были проведены по результатам быстрорастущего турпотока. Согласно Big Data МТС, с января по 15 сентября 2023 г. количество приезжих в этой локации увеличилось на 20% по сравнению с тем же периодом 2022 г. Мы, как оператор видим растущую потребность в трафике, потому что приезжие – активные «цифровые» туристы, которые продолжают работать и учиться удаленно, в том числе проживая в дачных поселках. Средние скорости мобильного интернета в Сосновом Бору после модернизации достигают 100 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы пользоваться экосистемными сервисами для работы и развлечения даже в часы пиковых нагрузок», – сказал директор МТС во Владимирской области Алексей Савушкин.

Ранее МТС прокачала связь в зонах массового отдыха, в деревнях и дачных поселках Петушинского, Александровского и Судогодского районов, в городе Кольчугино, Александрове, Коврове, в поселке Вольгинский и участке Большого Московского кольца, проходящего по территории Киржачского района Владимирской области.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.