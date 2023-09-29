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«Сберуниверситет» запустил «Лабораторию EduTech» — бесплатный сервис для создания образовательных программ

«Сберуниверситет» запустил «Лабораторию EduTech» — сервис для разработки и проведения обучения, предназначенный для разработчиков, директоров по персоналу и руководителей компаний, стал доступен на официальном сайте «Сберуниверситета» в разделе сообщества EduTech Club. Сервис содержит коллекцию методик обучения, функциональные приложения и обзоры передовых подходов развития персонала.

Разработчикам обучения лаборатория может быть полезна для: усовершенствования своих образовательных программ; использования новых проверенных коллегами практик; подбора готовых методик и приложений под конкретную задачу.

Директорам по персоналу или руководителям может быть полезна для: формирования запросов и технических заданий на обучение на основе лучших практик и облегчения взаимодействия с разработчиками обучения; того, чтобы хорошо разбираться в современных технологиях корпоративного обучения и передовых подходах развития персонала.

Лаборатория содержит: 50 методик для разработки обучения, адаптированных под специфику целевой аудитории. Это лучшие практики, которые помогут сделать программу мультиформатной, вовлечь аудиторию и провести эффективное обучение на разных этапах — погрузить в теорию, перевести знания в опыт, проверить прогресс слушателей, организовать командную работу. Предусмотрены и случаи, когда важно добавить в программу что-то необычное — для этого доступна категория с креативными методиками, которые помогут сделать обучение запоминающимся. Для каждой методики рассчитана сложность реализации на основе четырех критериев — время на разработку, требуемые компетенции преподавателя, необходимость подготовки участников и сложность модерации. Дополнительно методики сопровождаются примерами применения на программах «Сберуниверситета». Некоторые методики универсальны и могут быть использованы не только в рамках программ обучения, но и в повседневной жизни; более 130 программ и приложений для разработки электронных курсов, организации интерактива с аудиторией, создания изображений, видео, презентаций и др. Можно выбрать зарубежный или российский сервис, исходя из категории применения и ценовой политики; 200+ терминов, актуальных концепций и понятий для тех, кому важно разбираться, из чего состоят передовые подходы и методы обучения.

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