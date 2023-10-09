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В МТС стала доступна оплата более 30 игровых и стриминговых сервисов

МТС сообщила о расширении возможности оплаты сервисов гейминга и стриминга. На сайте payment.mts.ru доступны для пополнения с помощью ваучеров Netflix, Spotify, Steam, PlayStation, Xbox, Roblox и еще более 30 иностранных онлайн-сервисов. Предложением могут воспользоваться не только абоненты МТС.

Среди новых сервисов, которые стали доступны к оплате: игровые: Steam, PlayStation, Xbox, Nintendo, Minecraft, Fortnite, EA Play и др.; стриминговые: Netflix, Twitch, Spotify; мессенджеры: Discord и Viber.

Для оплаты сервисов необходимо купить ваучеры, которые предлагаются в разных номиналах на витрине.

В течение нескольких минут после совершения оплаты клиент получит ваучер и инструкцию по активации на указанную им при покупке электронную почту.

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