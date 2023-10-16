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В «Контур.доступе» появилась технология Wake-On-LAN

Через сервис для удаленного доступа к компьютерам можно подключаться даже к устройствам, которые выключены или находятся в спящем режиме. Это позволяет Wake-On-LAN — технология включения удаленного компьютера. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Компьютер абонента, к которому необходимо подключиться в данный момент, может быть выключен или находиться в спящем режиме. Чтобы не ждать, пока кто-либо включит нужный ПК, существует Wake-On-LAN. Технология работает следующим образом: до сетевой карты ПК через интернет отправляется специальный пакет с данными — Magic Packet, который запускает процесс включения или пробуждения компьютера.

Оператор выбирает в адресной книге «Контур.доступа» компьютер абонента и нажимает кнопку «Включить», через нескольких секунд появляется сообщение о статусе процесса. Если команда успешно дошла до ПК, начинается его загрузка, после чего оператор увидит, что компьютер в сети и сможет подключиться к нему.

Маргарита Немченкова, руководитель проекта «Контур.доступ»: «Возможность включать и пробуждать компьютеры дистанционно была одним их самых частых запросов наших пользователей. Технология Wake-On-LAN упрощает оператору доступ к удаленному компьютеру и позволяет, не теряя времени, приступить к решению рабочих задач».

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«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.

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