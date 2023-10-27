Москвичи стали чаще передавать показания счетчиков воды с помощью Telegram-бота

Москвичи стали чаще пользоваться Telegram-ботом «Цифровые сервисы Москвы», чтобы передать показания счетчиков воды. С начала работы мобильного сервиса в декабре 2022 г. количество его пользователей увеличилось в восемь раз. Здесь можно зарегистрироваться и направить данные приборов учета воды для формирования счетов за коммунальные услуги. Передавать показания рекомендуется с 15 числа текущего месяца по третье число следующего. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Для тех, кто предпочитает использовать мессенджер Telegram, чат-бот стал незаменимым помощником. Каждый месяц он напоминает о наступлении очередного периода передачи данных приборов учета и позволяет сделать это максимально быстро и удобно. Количество уникальных пользователей бота менее чем за год увеличилось с 3,5 тыс. до 30 тыс., также более чем в 4,5 раза выросла активность использования сервиса. Если в начале года горожане в месяц передали показания приборов учета воды около 1000 раз, то в октябре — уже свыше 4,8 тыс.», — отметили представители столичного Департамента информационных технологий.

Чтобы начать пользоваться чат-ботом, нужно в поисковой строке мессенджера ввести «Цифровые сервисы Москвы» или @mos_services_bot, нажать кнопку «Начать» (start) и пройти регистрацию. Для этого необходимо указать номер мобильного телефона и подтвердить его кодом из SMS-сообщения. Затем следует нажать на кнопку «Передача показаний воды/тепла» и указать тип счетчика: «Вода».

Далее бот предложит выбрать одну из трех команд: «Регистрация КП» (код плательщика), «Список КП» и «Удаление КП». При первом использовании сервиса нужно выбрать «Регистрация КП» и указать код плательщика, а также номер квартиры (или зарегистрировать сразу несколько квартир).

В дальнейшем вводить данную информацию не потребуется: бот запомнит ее и впоследствии пользователю достаточно будет лишь выбрать нужную квартиру, нажав на кнопку «Список КП», и затем сразу перейти к передаче показаний. Если показания счетчиков переданы правильно, в чате появится сообщение «Запрос принят». При необходимости номер квартиры и код плательщика можно удалить, нажав на соответствующую кнопку.

Сервис также дает возможность просмотреть показания счетчиков за любой период с помощью кнопок «Текущие показания», «Последние показания» и «Архив показаний». Если при передаче данных допущена ошибка, нужно нажать кнопку «Удалить последние показания», а затем ввести показания снова. Кроме того, на любом шаге при использовании бота можно нажать на кнопки «Начать сначала» (begin) и «Назад» (go back).

Показания приборов учета воды можно передать на портале mos.ru, в мобильных приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы», по телефону единой сервисной службы по приему показаний индивидуальных приборов учета, а также на платформе «Электронный дом».

Кроме того, передать показания можно в центрах госуслуг «Мои документы» и в помещениях диспетчерской своего района или управляющей компании.