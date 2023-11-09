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Продавцы «Яндекс маркета» теперь могут создавать баннеры для рекламной кампании с помощью YandexGPT

Продавцы «Яндекс маркета» теперь могут сэкономить время и средства на запуск медийного продвижения на площадке. Создать баннер на главной странице маркетплейса теперь можно в личном кабинете продавца, просто указав ссылку на товар. Сервис самостоятельно сгенерирует текст и изображение баннера.

Изображение товара для баннера «Маркет» возьмет с карточки, которую укажет продавец во время запуска кампании, а составить релевантный заголовок поможет YandexGPT. Дополнительно можно указать скидку или предложить промокод, чтобы сделать предложение привлекательнее для посетителей сервиса. Если первый результат не устроит продавца, решение от «Маркета» предложит бесконечное количество новых вариантов.

Медийная реклама на маркетплейсе позволяет продавцам растить знание покупателей о новых товарах и брендах. Баннер на главной странице «Яндекс маркета» – самый заметный формат на площадке. Он позволяет, в среднем, вырастить количество показов в два раза сразу после запуска, а для отдельных категорий в пять и больше раз.

Автоматизация запуска медийной рекламы, в том числе позволит также сократить время модерации баннеров от продавцов и сделать продвижение на площадке более доступным для всех партнеров. В будущем сервис планирует масштабировать решение на другие форматы баннеров и предложить продавцам больше креативных шаблонов.

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