RuVDS вводит новые стандарты ответственности перед клиентами

Хостинг-провайдер RuVDS внедряет SLA – гарантии уровня ответственности перед клиентами. Новые правила устанавливают единые нормы расчёта компенсации, на которую могут претендовать пользователи в случае сбоев.

Согласно новым нормам RuVDS гарантирует, что любой сбой в работе оборудования, длительность которого превышает 15 минут, подлежит обязательной компенсации в виде предоставления дополнительного времени на пользование вычислительными мощностями компании в пятикратном размере.

«Говоря простым языком, теперь мы гарантируем, что за каждую минуту простоя к сроку аренды сервера пользователя будет начислено пять бонусных минут – вне зависимости от длительности простоя. Да, сбои бывают нечасто, но они – это реальность рынка, и мы считаем, что закрывать глаза на эту реальность было бы неправильным. Такие компенсации – относительно свежая практика, и внедряя SLA, мы рассчитываем повлиять на весь рынок целиком, продвигая идеи клиентоориентированности и ответственности перед потребителем услуг», – отметил Никита Цаплин, генеральный директор и основатель RuVDS.

Новые правила будут добавлены в текст договора оферты. Изменения распространятся на всех клиентов RuVDS, пользующихся любым из 15 дата-центров компании в России или за ее пределами.