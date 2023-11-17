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RuStore стал первым инклюзивным российским магазином приложений

Магазин приложений RuStore адаптирован для незрячих пользователей, а также для людей с нарушениями зрения и моторных функций. В приложении и в веб-версии все элементы обеспечивают корректную работы с инструментами для озвучивания.

«Теперь каждый пользователь RuStore может беспрепятственно выполнять важные сценарии магазина: загружать, покупать, обновлять приложения и оставлять отзывы. Команда разработки RuStore работала совместно с незрячими и слабовидящими тестировщиками для повышения доступности платформы. Приложение получило понятные для восприятия на слух подписи — пользователи могут разобраться, где находятся и что именно им доступно. Мы также стремимся увеличить количество приложений, нацеленных на развитие инклюзивной среды», — сказал Олег Афанасьев, директор по продукту RuStore.

Для взаимодействия с устройствами незрячие пользователи используют скринридеры — программы, которые озвучивают текст на странице. Для их корректной работы разработчики RuStore адаптировали код, изменив разметку элементов, и скорректировали пояснительный текст для них. Благодаря этому незрячие пользователи смогут комфортно работать с RuStore через скринридер. Например, приложение для озвучки поможет скачать приложение и оплатить подписку.

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