Состоялся релиз «Маркетспейса» от деловой соцсети TenChat — теперь каждый может заработать на своих контактах

Разработчики российской деловой социальной сети TenChat запустили «Маркетспейс» — новый деловой хаб, который меняет классические подходы к HR Tech. Теперь компании не платят за базу резюме, а пользователи могут не только откликнуться на предложение, но и заработать на рекомендации успешных кандидатов. Об этом CNews сообщили представители TenChat.

Главная особенность «Маркетспейса» — внедрение агентской системы выплат. Компании вправе устанавливать денежный бонус за успешную рекомендацию кандидата, чтобы ускорить процесс подбора. Верхнего и нижнего порога вознаграждения нет. В качестве стимулирующей выплаты работодатель способен указать не только фиксированную сумму, но и процент от первой зарплаты сотрудника. После этого любой пользователь TenChat может порекомендовать подходящего специалиста из списка знакомых — и заработать, если соискатель выйдет на работу. Таким образом, в соцсети каждый человек может монетизировать свою базу контактов.

Кроме того, в «Маркетспейсе» доступен привычный функционал TenChat — проверка контрагентов, поиск госзакупок и приобретение имущества с торгов по банкротству и муниципальным имуществом. В следующих обновлениях «Маркетспейса» будет добавлен ряд возможностей для бизнеса. Появятся опции покупки или продажи бизнеса, подбора франшизы и срочного заказа, а также привлечения инвестиций. Кроме этого, разработчики планируют запустить ленту с актуальными объявлениями, на которых пользователи TenChat смогут заработать.

«Маркетспейс» уже доступен в последней версии приложения. Для использования платформы необходимо проверить наличие обновления.

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TenChat — российская деловая социальная сеть для нетворкинга, которая появилась в 2021 г. Помогает расширять круг профессиональных знакомств для поиска новых точек роста в карьере и бизнесе. В TenChat есть бесплатный ChatGPT и сервисы для поиска клиентов или сотрудников, аналитика всех компаний России, автоподбор госзакупок, торги и продажа государственных объектов. За расширение деловых контактов отвечает нейросеть «Бизнес.тиндер», а за быстрый поиск сотрудников и работы платформа TenHunter.

Сейчас площадкой пользуются более 2,7 млн людей. Ядро аудитории составляют пользователи 20-45 лет — предприниматели, топ-менеджеры, маркетологи, юристы, дизайнеры. TenChat — социальная площадка, допущенная к использованию государственными служащими. В июне 2022 г. включена в Реестр российского программного обеспечения.