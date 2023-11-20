Чат-бот на портале поставщиков обработал более 142 тыс. обращений

Виртуальный ассистент может ответить более чем на 600 вопросов и благодаря искусственному интеллекту продолжает обучаться и расширять базу знаний. Чат-бот на портале поставщиков принял более 142 тыс. обращений за время своей работы. С ноября 2020 г. виртуальный ассистент помогает пользователям находить ответы на различные вопросы — от регистрации до участия в закупочных процедурах. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«На портале поставщиков работают более 56 тыс. государственных и муниципальных заказчиков из 40 регионов России. Свою продукцию им предлагают свыше 310 тыс. предпринимателей со всей страны. Чтобы упростить пользователям работу на платформе, в ноябре 2020 г. запустили чат-бот, который оперативно отвечает на их вопросы. За три года виртуальный ассистент обработал 142,5 тыс. запросов, а с начала 2023 г. им воспользовались 37,4 тыс. раз», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Чтобы обратиться к чат-боту, достаточно нажать на красную иконку сообщения в левой части экрана. В открывшемся окне пользователь может выбрать одну из шести наиболее популярных тем, узнать о регистрации на портале, процедуре участия в котировочной сессии, регламенте ресурса, процессе выбора и добавления продукции, а также ознакомиться с инструкцией для поставщиков по работе с платформой. Ниже располагается поле для ввода, где можно задать свой вопрос, после чего бот предложит подходящие статьи или подключит оператора для помощи. При общении с оператором пользователь может загрузить документ, что позволяет получить более адресную и детальную консультацию.

Чат-бот на портале поставщиков решает сразу несколько важных задач, сказал заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий Роман Урнышев. Во-первых, он оперативно помогает новым пользователям освоиться и найти ответы на часто задаваемые вопросы о регистрации и работе на ресурсе. Опытным участникам закупок электронный консультант подсказывает ответы более чем на 600 вопросов. Благодаря искусственному интеллекту он продолжает обучаться и расширять свою базу знаний. Во-вторых, бот оптимизирует работу службы поддержки ресурса — оператор подключается лишь в 20% обращений для решения нестандартных вопросов, которые требуют большего внимания, времени и знаний.

После отработки сложного вопроса оператором чат-бот фиксирует его ответы и пополняет свою библиотеку статей. При аналогичном запросе в будущем он использует полученные знания.

«Чаще всего к боту обращаются с вопросами, которые связаны с началом и процессом работы на портале, правилами участия в котировочных сессиях и других видах закупок, формированием каталога продукции. Таким образом, сервис помогает пользователям ориентироваться на платформе и быстро находить необходимую справочную информацию. В среднем длительность консультации составляет не более пяти минут», — отметил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Функции и сервисы портала поставщиков постоянно развиваются, делая работу с ресурсом интуитивно более понятной и упрощая поиск информации. Оптимизация ресурса позволила в 2023 г. сократить почти на 30% число поступающих запросов со стороны пользователей по сравнению с предыдущими периодами.

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Портал поставщиков был создан в 2013 г. для автоматизации закупок малого объема. Сейчас на платформе работают более 56 тыс. заказчиков из 40 регионов России и свыше 310 тыс. поставщиков со всей страны, а каталог продукции насчитывает более 2,5 млн уникальных наименований. Ежедневно на ресурсе заключают около 1,5 тыс. контрактов.