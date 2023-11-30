Во весь голос: «Ростелеком» внедрил функцию озвучивания сообщений в виртуальной АТС

«Ростелеком» расширяет возможности платформы цифровых коммуникаций для бизнеса «Виртуальная АТС». Новый модуль, реализованный на базе технологии Text-to-Speech (TTS ), автоматически преобразовывает текстовые данные в голосовые сообщения. Использование такого инструмента автоматизирует опросы и телемаркетинг, позволяя увеличить эффективность взаимодействия с клиентами и партнерами. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Модуль уже доступен для всех пользователей платформы ВАТС «Ростелекoма» в личном кабинете. Для перевода текста в голос нужно сделать всего пару кликов: пользователь вводит свой текст в специальное окно или загружает текстовый файл и получает готовую запись. Такой функционал существенно сокращает время на подготовку маркетинговых кампаний, телефонных опросов, помогает оперативно информировать участников программ лояльности и вести другие коммуникации с клиентами. Голосовые сообщения также можно использовать для создания IVR-меню на телефонных номерах клиентов услуги «Виртуальная АТС».

«Мы стремимся к тому, чтобы наши клиенты получали максимальную пользу от использования технологий, которые лежат в основе наших продуктов и услуг. Запуск модуля TTS является еще одним шагом в этом направлении. Мы уверены, что новый инструмент будет полезен для многих компаний, поможет им сэкономить время и ресурсы», — сказала Елена Нечай, директор продуктового офиса «Телефония» ПАО «Ростелеком».

Платформа цифровых коммуникаций «Виртуальная АТС» — одно из самых востребованных решений в линейке цифровых сервисов для бизнеса, которые предлагает «Ростелеком». Компания лидирует на российском рынке по количеству клиентов виртуальной АТС. На платформе внедрены такие сервисы, как аналитика речи, колтрекинг, авторизация по звонку и другие интеллектуальные функции. Платформа ВАТС доступна по сервисной модели IaaS/PaaS и в виде гибридного решения, которое иcпользует инфраструктуру заказчика.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,5 млн, платного ТВ — 11,3 млн пользователей. «Ростелеком» является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим 48 млн абонентов. Совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ развивает видеосервис Wink, который входит в топ-3 крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству подписчиков (12,9 млн). Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования и жилищно-коммунальных услуг.