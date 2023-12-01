«Почта банк» в числе первых запустил сканер QR-кодов в интернет-банке

Клиентам «Почта банка» теперь доступно сканирование QR-кодов в интернет-банке. Технология позволяет оплачивать покупки в офлайн или онлайн-магазинах, счета в кафе и ресторанах, квитанции ЖКУ, штрафы и налоги с любого смартфона, даже если на нем нет приложения банка, а также с планшета, ноутбука или компьютера. «Почта банк» — в пятерке российских банков, которые первыми внедрили этот механизм. Об этом CNews сообщили представители «Почта банка».

Сканирование QR-кода в интернет-банке происходит мгновенно. В основе технологии – встроенный маршрутизатор, который способен оперативно распознавать назначение, реквизиты и сумму платежа. Сканер одинаково взаимодействует с камерами любых устройств в независимости от операционной системы, модели и стоимости гаджета.

Чтобы оплатить, нужно открыть интернет-банк, нажать на значок QR-кода справа на верхней панели главной страницы и отсканировать QR. Затем достаточно все проверить и подтвердить платёж. Также функционал доступен на вкладке «Платежи» в разделе оплаты коммунальных услуг.

Помимо этого, клиенты «Почта банка» могут воспользоваться внедренной технологией даже если на их компьютере или ноутбуке нет камеры. В таком случае следует сфотографировать или сохранить платежку с QR, войти в интернет-банк и нажать на кнопку «Выбрать фото из галереи». Сканирование выполняется непосредственно в браузере на веб-странице, а изображения с устройства клиента никуда не передаются, что обеспечивает безопасность процесса.

Интернет-банк «Почта банка» обладает таким же функционалом, что и мобильное приложение. Он позволяет получить доступ ко всем продуктам и услугам прямо в смартфоне или планшете: картам, вкладам, кредитам, накопительным счетам, переводам и платежам и т.д. Через интернет-банк можно связаться с поддержкой банка, найти ближайший офис или банкомат. Интернет-банк не нужно скачивать. Для удобства рекомендуется в браузере Safari нажать на «Поделиться» и «Создать иконку на экране домой». После этого иконка «Почта банк онлайн» появится на домашнем экране iPhone наряду с иконками других приложений.

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«Почта банк» — универсальный розничный банк, созданный группой ВТБ и «Почтой России» в 2016 г. Банк располагает региональной сетью из около 25 тыс. точек обслуживания банка в 83 регионах России, большинство из которых расположены на базе почтовых отделений, в том числе в малых и удаленных населенных пунктах. В продуктовой линейке банка есть предложения для всех категорий клиентов — от молодежи до пенсионеров. Наряду с обширной сетью, банк активно развивает цифровые каналы — более 30 тыс. услуг и сервисов доступны в мобильном приложении «Почта банк онлайн» включая собственный онлайн-сервис по покупке билетов на культурные мероприятия без наценки и комиссии.