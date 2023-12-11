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В деревни Новгородчины пришел 4G-интернет «Мегафона»

«Мегафон» ускорил мобильный интернет для жителей семи деревень Новгородской области. Инженеры оператора провели работы на сети, благодаря чему в населенных пунктах увечилась скорость мобильного интернета и расширилась территория покрытия 4G.

Технические специалисты оператора провели модернизацию сети в среднем и высокочастотном диапазоне в деревнях Русское Пестово и Афимцево Пестовского района, а в деревнях Новгородского района – Радионово, Шевелево, Захарьино, Сапунов Бор и Желкун.

В результате проведённых работ средние скорости мобильного интернета в смартфонах клиентов компании выросли на 20%. Теперь местные жители без задержек и прерываний смогут пользоваться своими любимыми интернет сервисами: слушать музыку онлайн, смотреть потоковое видео в самом высоком разрешении, вести прямые эфиры в соцсетях.

«Спрос на качественную мобильную сеть в регионе постоянно растет, поэтому мы постоянно строим и модернизируем объекты связи в независимости большой это или маленький населенный пункт, чтобы каждый абонент в любой момент мог позвонить или выйти в Сеть, узнать новости или пообщаться с близкими. Зачастую интернет в смартфоне является для сельских жителей единственным способом для связи с внешним миром и получения современных услуг», – отметил директор Новгородского отделения «Мегафона» Андрей Шмалев.

Модернизация сети в деревне Русское Пестово также позволила удовлетворить потребности автомобилистов, проезжающих по федеральной трассе А‑122 «Устюжна-Великие Луки-Невель». Теперь абоненты «Мегафона» могут быть уверены, что связь не прервётся во время перемещения на автомобиле.

В Новгородской области ведется планомерная работа по улучшению покрытия и качеству связи. Только во втором полугодии этого года специалисты «Мегафона» построили и модернизировали оборудование в 25 малых населенных пунктах Новгородского, Демянского, Мошенского, Пестовского, Хвойнинского, Валдайского и Боровичского районов региона.

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