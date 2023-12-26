RUVDS и ветеран игровой индустрии запустили космическую аркаду

Хостинг-провайдер RUVDS и геймдизайнер Ричард Грей, принимавший участие в создании уровней к шутеру Duke Nukem 3D, разработали мини-видеоигру. Проект «Спутник против мусора» запускается прямо в Telegram или браузере и уже доступен для всех желающих. Об этом CNews сообщили представители RUVDS.

Игра представляет собой аркаду, в которой пользователь управляет космическим аппаратом. Игрокам необходимо продвигаться по уровню и зарабатывать баллы за пройденную дистанцию, уничтожая многочисленные препятствия в виде космического мусора.

«Наша мини-аркада вдохновлена старыми играми вроде Asteroids 1979 г. и им подобным. Это своего рода трибьют эпохе становления геймдева как индустрии: мы перенесли в наши дни присущие играм той поры креатив и сатиру. Такой яркой нотой мы подводим итоги уходящего года, ставшим для RUVDS по-настоящему космическим. Ведь именно в 2023-м RUVDS вывел на орбиту спутник-сервер, сделав первый шаг в исследовании бизнес-перспектив с точки зрения хостинга, которые таит в себя космос. Кстати, самых успешных игроков, набравших больше всего баллов, будут ждать призы», — сказал генеральный директор RVUDS Никита Цаплин.

Так, занявшему строку лидера RUVDS вручит умную колонку «Яндекс станция Миди», второе — наушники Baseus Bowie D05, а обладателю третьего места — внешний аккумулятор MagSafe Hoco Q10A.

Ричард Грей сформулировал общую концепцию игры, разработал дизайн окружения и игровых элементов. В число препятствий, которые предстоит преодолеть игрокам, входят автомобиль Tesla, запущенный в космос Илоном Маском; животные, оказавшиеся на орбите в результате освоения космоса; предметы, которыми пользуются космонавты, и многое другое.

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RUVDS — российский хостинг-провайдер VPS/VDS серверов, основным направлением деятельности которого является оказание услуг IAAS корпоративного класса. Партнеры компании — АО «ФИНАМ», финансовая группа «БКС», Национальный расчетный депозитарий (Московская биржа), АО «ВЦИОМ», АО «Телекомпания НТВ», VK, Gett, DCDaily и другие. Компания располагает своим дата-центром уровня TIER 3 в городе Королев, а также семью гермозонами в России (2 гермозоны в Москве и по одной в Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке).