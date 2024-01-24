Нейросеть «VK Рекламы» автоматически определит целевую аудиторию бизнеса или автора

Новый инструмент «VK Рекламы» самостоятельно выбирает, каким пользователям показывать объявления. Нейросеть учитывает накопленные данные об аудитории и целевых действиях на проектах VK и в рекламной сети. С автоматическим выбором таргетингов предпринимателям и авторам проще и эффективнее привлекать пользователей в приложения, а также клиентов и подписчиков в сообщества «Вконтакте».

«В «VK Рекламе» доступны десятки параметров аудитории для показа объявлений целевым пользователям: пол, возраст, географию, интересы, доход и другие. При этом каждый из нас может одновременно интересоваться разными темами, товарами и услугами. Учитывать все обезличенные характеристики и сигналы о поведении аудитории онлайн вручную сложно. Задача технологий — упростить этот процесс для любого пользователя рекламной платформы, повысить актуальность объявлений и увеличить отдачу от продвижения для бизнеса и авторов», — сказал директор по продукту «VK Рекламы» Яков Стинский.

Инструмент самостоятельно анализирует десятки тысяч похожих кампаний с высокими показателями конверсии и выбирает актуальные параметры аудитории. Алгоритмы показывают рекламу тем пользователям, которые вероятнее подпишутся на сообщество автора или бизнеса в соцсети, напишут ему сообщение, отреагируют на публикацию или установят приложение.

Автоматически подобрать аудиторию можно при настройке групп объявлений в кабинете «VK Рекламы». Инструмент уже открыт при продвижении сообществ «ВКонтакте» и мобильных приложений. В будущем он станет доступен для всех кампаний в кабинете платформы.