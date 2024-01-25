Координационный центр доменов .RU/.РФ: Рунет показал рекордный рост в 2023 году

Координационный центр доменов .RU/.РФ подвел итоги 2023 г. для российских национальных доменов. И по итогам года домен .RU стал безусловным лидером по темпам роста среди всех национальных доменов верхнего уровня. За прошедший год .RU вырос на 506024 домена (+10,3%) и вернулся на 5 место в мировом рейтинге страновых доменов.

По данным Координационного центра, на конец декабря в зоне .RU насчитывалось 5439137 доменов, из которых 85% были зарегистрированы российскими гражданами и организациями. Всего в прошлом году в зоне .RU было зарегистрировано 1709718 новых доменов, при этом концу года темпы регистрации выросли почти в два раза – с января по сентябрь в среднем регистрировалось 123 тыс. доменов в месяц, а с октября по декабрь – 201 тыс.

В кириллическом домене .РФ к концу прошлого года насчитывалось 768883 доменных имени, за год домен вырос на 92769 доменных имен или 13,7%, что является чрезвычайно высоким показателем. Домен .РФ сохранил свое лидерство среди интернационализированных национальных доменов верхнего уровня, занимая первое место по числу доменных имен среди всех кириллических доменов. За 2023 г. в .РФ было зарегистрировано 244266 доменных имен.

Доменные зоны .RU и .РФ показали свою устойчивость и обеспечили стабильное функционирование российским сайтам на фоне резкого увеличения фишинговых атак. В 2023 г. компетентные организации направили 54977 обращений к регистраторам, что в 3 раза больше, чем в 2022 г. (16324 обращения), и почти 90% из них касались фишинга. По итогам рассмотрения этих обращений было заблокировано 54135 вредоносных доменов, при этом скорость реагирования остается самой высокой в мире – так, в мае-декабре 2023 г. она в среднем составляла 21,5 часа от момента подачи жалобы до блокировки вредоносного домена.

Как отметил директор Координационного центра Андрей Воробьев, основными драйверами роста российских доменных зон стали перенос сайтов в российскую юрисдикцию под давлением санкций, а также появление большого числа новых проектов, ориентированных на российскую аудиторию.

«Тенденция к росту популярности национальных доменных зон сохранится и в 2024 г., также будет расти и коммерциализация российского сегмента. Для нас это значит, что еще большее внимание необходимо будет уделять безопасности и противодействию злоумышленникам, пытающимся похить деньги и данные пользователей», – сказал он.