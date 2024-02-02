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SpaceWeb вошел в Реестр провайдеров хостинга

Хостинг-провайдер SpaceWeb включен в официальный Реестр провайдеров хостинга Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

С 1 февраля 2024 г. оказывать услуги хостинга могут только компании, вошедшие в Реестр провайдеров хостинга. Хостинг-провайдер SpaceWeb работает на рынке хостинга с 2001 г. Компания подтвердила профессиональные компетенции и выполнила необходимые технические требования, чтобы соответствовать новым законодательным правилам по оказанию услуг хостинга.

«Наша компания давно существует на рынке, поэтому нам не потребовалось существенных затрат и ресурсов для соответствия новым нормам. Уведомление в реестр подали в момент старта сбора заявок, после чего получили подтверждение о вступлении. Наши клиенты могут быть уверены в качестве услуг, а по любым вопросам – обратиться к нам в техническую поддержку. Мы работаем в круглосуточном режиме и всегда готовы помочь в настройке сайтов и веб-проектов наших пользователей», – сказал генеральный директор SpaceWeb Александр Шпагин.

Федеральный закон, регламентирующий деятельность хостеров, вступил в силу 1 декабря 2023 г. Согласно нему компании, оказывающие услуги хостинга, должны были подать заявку на вступление в специальный реестр. На сегодняшний день в реестр включено 265 организаций. По новым правилам хостинг-провайдеры должны использовать национальную систему доменных имен, обслуживать пользователей, прошедших идентификацию одним из доверенных способов, а также взаимодействовать с государственными службами по противодействию DDoS-атак и выполнять другие требования контролирующих органов.

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Хостинг-провайдер SpaceWeb работает на территории России с 2001 г. Компания оказывает услуги хостинга, регистрации доменов, облачных сервисов, VPS/VDS и аренды серверов, SSL, конструкторов сайтов и др. Компания придерживается политики доступных цен, оказывает круглосуточную поддержку и предоставляет бесплатный тестовый период. Хостинг обладает uptime 99,98%, оснащен NVMe-дисками, DDoS-защитой, ModSecurity и ежедневным резервным копированием. Серверы размещаются в дата-центрах уровня Tier III в Москве и Санкт-Петербурге.

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