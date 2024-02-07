«МегаФон» ускорил интернет в Чебоксарах

Скорость мобильного интернет-соединения для абонентов — жителей центральных и спальных районов столицы Чувашии выросла от трех до пяти раз в зависимости от локации. Инженеры оператора расширили покрытие сети сразу в нескольких частях города. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Дополнительные телеком-объекты появились на ключевых улицах Чебоксар: вблизи Дворца культуры им. Якова Ухсая, корпусов и общежитий ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, стадиона «Энергия», сквера им. М. Сеспеля. Также инфраструктуру связи усилили в спальном микрорайоне — на улице Таллерова.

Технические специалисты «МегаФона» установили здесь оборудование, работающее в среднем и высоком диапазоне частот. Данное решение дает уверенный сигнал и достаточную емкость для обслуживания абонентов. Кроме того, на улице Таллерова был задействован низкий диапазон частот для обеспечения максимального покрытия.

Как показывают замеры оператора, после проведенных работ максимальная скорость передачи данных во всех локациях превысила 120 Мбит/c. Теперь абоненты компании могут еще быстрее скачивать из сети тяжелые файлы, проводить стримы и общаться по видеосвязи даже в часы пиковой нагрузки.

«В январе на столицу республики пришлось 52% всего использованного в регионе дата-трафика. Ежемесячно одному абоненту здесь в среднем нужно 34 Гбайт, а еще годом ранее показатель составлял 31 Гбайт. Мы регулярно отслеживаем нагрузку на объекты связи и оперативно реагируем на ее рост — строим или модернизируем базовые станции, чтобы горожане и гости столицы региона комфортно пользовались всеми цифровыми сервисами», — сказал директор «МегаФона» в Чувашии Антон Перцев.

Как показывают замеры международного эксперта Ookla®, в четвертом квартале 2023 г. в Чебоксарах медианная скорость загрузки в сети оператора составила 29,73 Мбит/с. Это на 22% выше, чем у ближайшего конкурента.

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«МегаФон» — оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 ты. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.