В Кировской области пассажиры транспортных хабов увеличили интернет-трафик на 44%

В регионе число пассажиров — абонентов «МегаФона», которые отправляются в поездки или прибывают в регион, увеличилось на 40%. Такие выводы сделали аналитики оператора после изучения обезличенных данных с базовых станций, обеспечивающих связь в аэропорту и на железнодорожном вокзале Кирова. Об этом CNews сообщили представители МегаФона.

В ожидании своего рейса путешественники используют на 44% больше интернет-трафика по сравнению с декабрем 2022 г. В аэропорту и на подъезде к нему этот показатель вырос на 56%, на железнодорожном вокзале — на 43%. В общей сложности количество голосовых вызовов в транспортных гаванях региона увеличилось только на 16%.

Через базовые станции, которые обеспечивают связь на вокзалах Кировской области, ежедневно проходит объем трафика, сравнимый с 350 тыс. минут видеозвонков. Порядка 90% данных в этих локациях проходит через сеть 4G, то есть абоненты активно пользуются современными телеком-услугами.

Чаще всего Кировскую область посещают гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Архангельской и Вологодской областей, а также Республики Татарстан.

Самый востребованный контент до посадки в транспорт — видео. Почти половина данных приходится на видеохостинги и онлайн‑кинотеатры. В первую десятку популярных ресурсов вошли соцсети и мессенджеры, среди которых лидируют «ВКонтакте» и Telegram. Традиционно пассажиры также обращаются к банковским приложениям, картам, отзывам путешественников о достопримечательностях и местах, планируемых к посещению. Кроме того, в список часто совершаемых действий входят онлайн‑покупки на маркетплейсах.

«МегаФон» уделяет особое внимание развитию телеком-инфраструктуры в местах с повышенным скоплением людей, в числе которых аэропорт, железнодорожный вокзал, а также подъездные пути к столице региона. В связи с предстоящими праздничными мероприятиями, посвященными 650-летию Кирова, в город увеличится туристический поток как жителей области, так и гостей из других субъектов страны.

Базовые станции оператора, установленные в районе аэропорта «Победилово» и железнодорожного вокзала, готовы к увеличению нагрузки, поддерживают 4G в разных частотных диапазонах, чтобы предоставить туристам быстрый интернет, а технология VoLTE обеспечит кристально чистый звук во время звонков. Также для пассажиров, которые прибывают в регион поездом, оператор расширил территорию 4G на участке железной дороги Киров — Стрижи.

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«МегаФон» — оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.