Онлайн-ритейлер «Холодильник.Ру» внедрил систему кадрового электронного документооборота (КЭДО) от VK

Решение VK HR Tek позволило автоматизировать и ускорить кадровые операции.

Внедрение КЭДО на базе VK HR Tek усовершенствовало работу отдела кадрового администрирования «Холодильник.Ру», упростив взаимодействие между центральным офисом и региональным подразделениями. Переход на цифровые подписи избавил от необходимости физической пересылки документов. Это не только ускорило скорость документооборота, но и способствовало сокращению расходов компании на курьерские отправления, печать и архивацию бумажных версий. Функция сегментированного доступа предоставила кадровым специалистам возможность получать информацию исключительно о регионах в зоне их ответственности, что повысило эффективность управления за счет более фокусированного и целенаправленного подхода. Об этом CNews сообщили представители VK.

Команда VK HR Tek сопровождала переход на КЭДО на всех этапах. А для поддержки своих пользователей компания «Холодильник.Ру» создала и внедрила чат-бота, который быстро ответит на основные вопросы о новой системе и поддерживаемых процессах.

«Мы цифровизировали практически все кадровые процессы, включая подписание дополнительных соглашений и заявлений на отпуск, получение различных справок и оформление новых сотрудников, которое теперь занимает 10—15 минут. Ресурсы, высвободившиеся благодаря автоматизации рутинных операций, наша команда направит на кадровые проекты с высокой добавленной ценностью для компании», — сказала Екатерина Щербинина, заместитель директора по персоналу «Холодильник.Ру», инициатор и руководитель проекта внедрения КЭДО в компании.

«Мы всегда в диалоге с клиентом: при составлении плана развития продукта мы учитываем потребности и пожелания заказчиков. Наша команда кастомизирует решение в соответствии с потребностями бизнеса, интегрирует его в ИТ-инфраструктуру и помогает внедрить процессы КЭДО в компании», — отметил Михаил Юрьев, директор по развитию HR-сервисов VK Tech.

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«Холодильник.Ру» — российский интернет-магазин бытовой техники и электроники, основанный в 2003 г. Магазин ежедневно осуществляет более 3500 доставок по всей стране. В каталоге более 100 тыс. товаров отечественного и зарубежного производства.

VK HR Tek — готовое решение для перевода кадрового делопроизводства в цифру от компании VK. Сервис позволяет проводить безбумажный обмен кадровыми документами между сотрудниками HR-департамента, руководителями и работниками в удаленном формате. VK HR Tek входит в экспертную группу Минтруда по развитию кадрового электронного документооборота в России.