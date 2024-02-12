В России заработал сервис, объединяющий несколько нейросетей

В России начал работать инновационный чат-бот на основе нейросетей ChatHabAI. Сервис объединяет сразу несколько популярных ИИ-продуктов, позволяющих создавать изображения и редактировать текст. Об этом CNews сообщили представители ChatHabAI.

ChatHabAI — это настоящий персональный гид в мире передовых нейросетей, предоставляющий удобный чат для взаимодействия. Нейросети, объединенные в сервисе, обучены на огромных объемах данных в различных областях: от технологий до искусства. Пользователи платформы могут использовать уникальные творческие инструменты, базирующиеся на передовых технологиях, чтобы воплотить свои идеи в реальность. Для начала работы необходимо просто написать свой вопрос или тему в чат и дождаться результата.

Сервис объединил в себе несколько ключевых нейросетей. Среди них — чат-бот ChatGPT с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI и инновационный продукт Gemini, который обладает уникальной способностью обрабатывать информацию разных типов: текст, видео, аудио и программный код. Развитая модель генерации изображений по текстовому описанию Dalle3 позволяет легко воплощать идеи в исключительно точные изображения. А инструмент Prodia помогает создавать изображения по описанию.

Помимо этого, ChatHabAI включает нейросеть Stable Diffusion, генерирующую изображения на основе текстового запроса, дорисовывающую наброски и редактирующую исходные картинки. Leonardo AI поможет генерировать уникальные изображения по текстовой подсказке или загруженной картинке референса, а LeiaPix — обработает изображения, мгновенно преобразовав 2D изображения в красивые 3D.

Важной частью ChatHabAI является его безопасность. Сервис обеспечивает полную конфиденциальность, все общение с нейросетями осуществляется в защищенном режиме, а личные данные пользователей не сохраняются. Также продуктом можно пользоваться на русском языке, что очень удобно.