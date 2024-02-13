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В корпоративном суппераппе VK Teams появился модуль «Организационная структура»

В on-premises-версии VK Teams доступен новый модуль — «Организационная структура»: он отображает подразделения и филиалы компании или группы компаний, подразделения внутри каждого из них, а также информацию о руководителях и сотрудниках. Пользователи платформы смогут просматривать структуру компании, искать нужные отделы и коллег и связываться с ними.

Новая функциональность позволяет быстро находить специалистов по имени и фамилии, должности или адресу электронной почты, а также понять зоны ответственности каждого подразделения и выяснить, к кому обращаться по тому или иному вопросу. В оргструктуре можно перейти в профиль сотрудника, связаться с ним в мессенджере, по почте или пригласить его на встречу с помощью встроенного календаря.

Партнеры, которые устанавливают платформу по модели on-premises, могут интегрировать новый модуль с корпоративными системами управления, такими как SAP и «». В этом случае данные об организационной структуре компании будут автоматически загружаться в модуль и актуализироваться. Также добавить или отредактировать информацию в «Организационной структуре» можно с помощью административной панели.

Модуль «Организационная структура» доступен в on-premises версии VK Teams 23.12 и позднее. Пользователи могут работать с ним с любого устройства: компьютера, планшета, смартфона.

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