«VK Реклама» запустила ИИ-автоулучшение изображений

Новый инструмент «VK Рекламы» улучшает качество и увеличивает разрешение изображений, которые пользователи кабинета загружают для продвижения контента или бизнеса. Нейросеть автоматически адаптирует креативы под все доступные рекламные форматы, повышает качество картинки и избавляется от шумов.

ИИ-автоулучшение качества снижает требования к минимальному разрешению изображений для запуска продвижения в «VK Рекламе» и адаптации объявлений под доступные размеры. Без дополнительных затрат времени и ресурсов со стороны бизнеса инструмент расширит охват продвижения и поможет увеличить продажи.

При настройке кампаний пользователь рекламного кабинета также может выбрать нужную область изображения. Нейросеть увеличивает и кадрирует ее под все рекламные форматы — квадратные, вертикальные, горизонтальные — и очищает от шумов. Это позволяет показать объявление в высоком качестве на большем количестве мест размещений на проектах VK и в рекламной сети. Инструмент построен на основе модели, предобученной на десятках тысяч креативов «VK Рекламы».