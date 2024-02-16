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Продавцы «Яндекс Маркета» получили доступ к расширенной диагностике своего бизнеса

«Яндекс Маркет» усовершенствовал инструмент оценки и контроля ключевых показателей бизнеса на маркетплейсе, его новое название — «Диагностика продаж». В отчете появилось пять новых разделов: «Заказы и суммы», «Буст продаж», «Товары с акциями», «Цены на товары» и «Категория». Благодаря тому, что вся ключевая информация размещена на одной странице, продавцы смогут быстро принимать решения для изменения бизнес-стратегии и максимизации заработка на площадке. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Например, график «Заказы и суммы» показывает, как изменилось количество и оборот заказанных в магазине товаров. Раздел «Цены на товары» покажет, как менялся спрос на товар в зависимости от цены, которую выставлял продавец, а раздел «Товары с акциями» – как на покупательскую активность влияло участие магазина в акциях маркетплейса. Во вкладке «Категория» продавцы увидят оборот продаж всех аналогичных товаров на маркетплейсе и свою долю в ней. Так магазин сможет понять свою позицию среди конкурентов.

Доступ к инструменту бесплатный и неограниченный для всех продавцов сервиса. Предприниматели также смогут использовать решения, принятые на основе «Диагностики продаж», для повышения эффективности бизнеса на других площадках.

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