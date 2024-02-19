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«VK Знакомства» запустили мобильное приложение в Белоруссии

Мобильное приложение «VK Знакомств» доступно в магазинах мобильных приложений в Белоруссии для устройств iOS. В ближайшее время появится версия для Android. Ранее белорусские пользователи заходили в дейтинг-сервис внутри социальной сети «ВКонтакте», отдельное мобильное приложение было доступно в России. Об этом CNews сообщили представители VK.

Приложение «VK Знакомств» в Белоруссии поддерживает все функции сервиса: можно листать анкеты и ставить лайки, общаться после взаимной симпатии, пользоваться автоматическими подсказками в чате и участвовать в акциях. Умные алгоритмы предлагают пару на основе интересов пользователей, зарегистрироваться и войти в приложение можно с помощью VK ID — единого аккаунта для всех проектов VK. Пользователи приложения не встретят своих друзей из «ВКонтакте» и людей из черного списка — это позволяет сохранить приватность для комфортного общения.

Сервис уделяет большое внимание безопасности и конфиденциальности дейтинга. В мобильном приложении пользователей оберегает модерация фейковых анкет, подозрительных сообщений и комплекс других инструментов защиты аудитории.

Пользователи, у которых нет Premium-подписки в сервисе, получили возможность воспользоваться специальной акцией — три дня премиум-функций бесплатно. Они могут просматривать анкеты людей, которые поставили лайк, возвращаться к анкетам, которые случайно закрыли, ставить лайки без ограничений, скрывать возраст и расстояние от себя до других пользователей.

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«VK Знакомства» помогают находить пару и знакомиться с новыми людьми. За два года существования сервис достиг показателя 26 млн уникальных пользователей, за это время было создано 100 млн пар. «VK Знакомства» появились на российском рынке в 2021 г. в виде мини-приложения внутри соцсети. В июне 2023 г. сервис запустил в России мобильное приложение. По итогам III квартала 2023 г. средняя месячная аудитория «VK Знакомств» достигла 2,9 млн пользователей, что на 51% больше по сравнению с третьим кварталом 2022 г.

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