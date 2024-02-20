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От Уфы до Самары: кто болел за биатлонистов в Челябинской области

Челябинская область стала одним из мест проведения II Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта. В частности, в Златоусте прошли соревнования по биатлону, а на ледовой арене «Трактор» состоялся финальный матч по хоккею. Поболеть за любимых спортсменов приехали гости из разных регионов: для их комфорта «МегаФон» подготовил сеть 4G к повышенной нагрузке на всех спортивных объектах. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Согласно анализу обезличенных данных оператора, наибольший интерес соревнования биатлонистов вызвали у соседей – свердловчан и уфимцев. Также в числе главных спортивных болельщиков оказались гости из Нижнего Новгорода, Москвы, Ханты-Мансийска, Казани, Самары и Санкт-Петербурга.

Помимо этого, на трибунах присутствовали фанаты, которые преодолели тысячи километров из Краснодара, Ингушетии, Липецка и Дагестана, чтобы поддержать любимых спортсменов. Наиболее разговорчивыми болельщиками Всероссийской спартакиады стали гости из Свердловской области – во время соревнований в среднем каждый болельщик совершал по два звонка в час. А самыми интернет-активными гостями стали жители Москвы и Подмосковья, которые чаще всего отправляли фото и видео с места событий в мессенджерах – в среднем один пользователь потребил объем трафика, сопоставимый с отправкой более 200 сообщений в Telegram.

Чтобы многочисленные любители зимних видов спорта могли с комфортом звонить и пользоваться передачей данных, специалисты «МегаФона» заранее подготовили объекты связи в месте проведения спортивных мероприятий – на каждой локации скорость 4G-интернет превышала 30 Мбит/с. Также всем участникам и зрителям мероприятия была доступна технология VoLTE, позволяющая звонить в сети четвертого поколения, не прерывая интернет-сессии с наилучшим качеством звука.

«Мы традиционно готовим нашу инфраструктуру связи к увеличению нагрузки, когда тысячи болельщиков приезжают на крупные спортивные соревнования – местным жителям и гостям из других регионов доступен высокоскоростной интернет четвертого поколения, который есть и на лыжных трассах, и на популярной ледовой арене “Трактор” в Челябинске. На последней для лучшего качества связи и молниеносных сторис в соцсетях установлены высокоемкие индор базовые станции», – отметил технический руководитель «МегаФона» в Челябинской области Виталий Сироткин.

В 2023 г. специалисты «МегаФона» модернизировали базовые станции более чем в 80 населенных пунктах региона, изменения затронули и популярные спортивные объекты, такие как ГЛЦ «Завьялиха», «Аджигардак» и «Райдер».

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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