CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«МегаФон» назвал самые популярные вузы у астраханских абитуриентов

Все больше старшеклассников готовятся поступать в вузы за пределами края. Уже к марту 2024 г. активность абитуриентов и их родителей на сайтах ведущих университетов страны выросла год к году на 15%. В топе — учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга, сообщают аналитики «МегаФона».

Специалисты оператора изучили обезличенные данные пользовательских обращений на порталы первых 30 вузов из Национального рейтинга университетов. С начала 2024 г. наибольший дата-трафик из Астраханской области пришелся на интернет-ресурсы следующих учебных заведений: Высшая школа экономики (27% от общего объема данных); Московский государственный университет им. Ломоносова (23%); Казанский (Приволжский) федеральный университет (20%); Санкт-Петербургский государственный университет (11%); Финансовый университет при Правительстве России (7%). Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Также в десятке — Северо-Кавказский и Южный федеральные университеты, Кубанский и Волгоградский вузы. Среди университетов Астрахани в первые месяцы 2024 г. наиболее востребован Астраханский государственный медицинский университет.

Как показывают цифры 2023 г., внимательно изучать сайты учебных заведений абитуриенты из региона начинают еще в октябре и ноябре. Заметный всплеск виден в мае, а пиковые показатели приходятся на июль и август, когда публикуют списки зачисленных.

***

«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Гредников, «Иннотех»: Для укрепления технологического суверенитета нужны решения, свободные от риска ограничений

Для россиян запустят онлайн-магазин по вырубке леса

Как оператору облачной АТС выделиться в высококонкурентной среде

Продвинутым пользователям Android закрыли доступ к «убийце SMS». Россиянам можно не беспокоиться

Наталия Дегтярева, ВТБ: Самые успешные стартапы создаются выходцами из корпораций

ФСБ начала проверять банк Qiwi

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Моноблоки ТЕСЛА: достойная альтернатива ПК под запрос любой сложности

Как восстановить удаленные фото и видео на iOS: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды
Показать еще