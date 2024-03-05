«МегаФон» назвал самые популярные вузы у астраханских абитуриентов

Все больше старшеклассников готовятся поступать в вузы за пределами края. Уже к марту 2024 г. активность абитуриентов и их родителей на сайтах ведущих университетов страны выросла год к году на 15%. В топе — учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга, сообщают аналитики «МегаФона».

Специалисты оператора изучили обезличенные данные пользовательских обращений на порталы первых 30 вузов из Национального рейтинга университетов. С начала 2024 г. наибольший дата-трафик из Астраханской области пришелся на интернет-ресурсы следующих учебных заведений: Высшая школа экономики (27% от общего объема данных); Московский государственный университет им. Ломоносова (23%); Казанский (Приволжский) федеральный университет (20%); Санкт-Петербургский государственный университет (11%); Финансовый университет при Правительстве России (7%). Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Также в десятке — Северо-Кавказский и Южный федеральные университеты, Кубанский и Волгоградский вузы. Среди университетов Астрахани в первые месяцы 2024 г. наиболее востребован Астраханский государственный медицинский университет.

Как показывают цифры 2023 г., внимательно изучать сайты учебных заведений абитуриенты из региона начинают еще в октябре и ноябре. Заметный всплеск виден в мае, а пиковые показатели приходятся на июль и август, когда публикуют списки зачисленных.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.