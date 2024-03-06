SpaceWeb разместил 1,7 терабайт данных в сети IPFS

Инновационную технологию из мира Web3 хостинг-провайдер SpaceWeb запустил год назад. За это время на «вечное» хранение в интернете было загружено 41% сайтов и разного медиаконтента. Об этом CNews сообщили представители SpaceWeb.

IPFS это сетевой протокол с открытым исходным кодом для свободного и безопасного хранения данных. Сеть позволяет создать распределенную файловую систему без централизованного сервера. В отличие от HTTP-протокола поиск данных через IPFS происходит не по адресу размещения файла, а по его содержимому.

Хостинг-провайдер SpaceWeb запустил собственное хранилище данных и шлюз IPFS в феврале 2023 г. За это время к сети подключилось более 800 человек, среди которых 20% стали активными пользователями новой технологии. В течение года в сеть IPFS хостера было загружено 1,7 Тб данных. Средин них 41% составили сайты и медиаконтент, 14% – бэкапы и 2,5% – скрипты на JavaScript, Python и других языках программирования, а также 42,5% файлов разных форматов.

Технология предполагает «вечное» хранение данных, до тех самых пор, пока доступна хотя бы одна нода (узел связи). Сеть имеет встроенное шифрование и защищена от DDoS-атак. Хранилищем выступают выделенные серверы или локальные машины пользователей, которые позволяют ускорить доступ к файлам и проверить подлинность данных. SpaceWeb также поддерживает все копии данных, даже на случай, если контент больше не будет востребован в сети IPFS.

«Каждому пользователю мы предоставляем 30 Гб для бесплатной загрузки данных, поэтому протестировать сетевой протокол может любой желающий. Сейчас в хранилище загружены как коммерческие, так и фановые проекты наших клиентов. Среди интересных пет-проектов, есть, например, сервис, показывающий случайные факты о планетах. Это отлично соотносится с концепцией технологии, ведь IPFS буквально переводится как межпланетная файловая система», сказал Виталий Киреев, руководитель отдела исследований и разработок хостинг-провайдера SpaceWeb.

SpaceWeb стал первым хостером на российском рынке, внедрившим сетевой протокол IPFS в свои сервисы. Сетью может воспользоваться любой пользователь услуг виртуального хостинга компании. Для подключения к шлюзу необходимо авторизоваться в панели управления и перейти в раздел IPFS в файловом менеджере.

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SpaceWeb – российский хостинг-провайдер, работает на территории России с 2001 г. Оказывает услуги хостинга, регистрации доменов, облачных сервисов, VPS/VDS и аренды серверов, SSL, конструкторов сайтов и др. Компания придерживается политики доступных цен, оказывает круглосуточную поддержку и предоставляет бесплатный тестовый период. Хостинг обладает высоким uptime 99,98%, оснащен сверхбыстрыми NVMe-дисками, DDoS-защитой, ModSecurity и ежедневным резервным копированием. Серверы размещаются в надежных дата-центрах уровня Tier III в Москве и Санкт-Петербурге.