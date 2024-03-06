в AppMetrica появился новый инструмент прогнозирования: предикты LTV и оттока

В AppMetrica, сервисе «Яндекса» для аналитики мобильных приложений, появился новый инструмент — Предикты LTV (lifetime value) и оттока. С помощью Предиктов владельцы и маркетологи мобильных приложений смогут оптимизировать рекламные кампании на пользователей с высоким LTV, находить эффективные рекламные каналы с высокой рентабельностью, а также вовремя начать работу по удержанию пользователей. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Предиктивная модель LTV строится на базе ML-технологий «Яндекса» с использованием обезличенных данных десятков тысяч приложений различных категорий. Это позволяет строить прогнозы как при наличии информации о монетизации внутри приложения, так и без нее. В течение суток с момента установки приложения модель анализирует множество параметров, связанных с LTV, и распределяет пользователей по когортам на основе вероятности принести доход приложению (топ 5% пользователей по LTV, топ 20% или топ 50%). Далее эти данные можно использовать для таргетинга на аудиторию с высоким LTV в рекламных сетях. Накапливая информацию, модель самообучается и адаптируется под поведение аудитории конкретного приложения, увеличивая точность прогноза до 99%. В интерфейсе AppMetrica данные прогнозов по текущим и новым пользователям обновляются каждые 24 часа.

С помощью предиктов оттока уже в момент установки приложения можно определять пользователей, которые с высокой вероятностью скоро перестанут им пользоваться, и разработать меры по их удержанию. Предиктивная модель анализирует поведение всех активных пользователей в течение трех недель, ежедневно оценивая их действия. В результате получается прогноз из четырех групп: по вероятности оттока — > 95%, 75–95%, 50–75% и < 50%. На когорты с высокой вероятностью оттока можно запустить пуш-кампании с персональными предложениями — это легко сделать прямо из интерфейса AppMetrica.