Компания Aditim инвестирует 25 млн рублей в образовательный стартап Synctum

В конце 2023 г. компания Aditim начала переговоры об инвестициях в стартап, и в конце февраля была подписано соглашение на инвестиции в размере 25 млн на его развитие. Об этом CNews сообщили представители Synctum.

Synctum разработала маркетплейс для образовательных курсов, где любой желающий эксперт может самостоятельно выложить свой контент и зарабатывать на нем. Стартовая комиссия составляет 19,9%, плавно снижаясь до 5,9% при достижении суммарных продаж в 15 млн рублей. Авторы получают доход не только от продажи курсов, но и от индивидуальных встреч с участниками, а также от пожертвований. Также разработана система различных партнерских отношений как с рекламодателями, так и внутренние реферальные программы.

Сейчас стартап предлагает готовое технологическое решение, которое позволяют создать собственную онлайн-школу или внутреннюю образовательную платформу для обучения сотрудников.

Во время пандемии многие остались работать из дома, и у людей появилась реальная возможность зарабатывать удалённо, делиться своей экспертизой с миллионной аудиторий. Стартап решил занять большую нишу.

Для тех, кто хочет запустить свою онлайн-школу, стартап разработал удобное и простое решение, которое помогает бизнесу запустить свою онлайн-школу за один день. В первую очередь это интересно компаниям, которые продвигают свою экспертизу на рынок.

Рано или поздно компании сталкиваются с проблемой сохранения знаний внутри организации. Поэтому они создают свои собственные образовательные программы и продвигают внутренних экспертов. Чтобы избежать необходимости разрабатывать свою собственную платформу, компании выбирают готовые решения, такие как Synctum.

Основанная в марте 2022 г., компания Synctum запустилась как маркетплейс, специализирующийся на образовательных курсах. За полтора года существования стартап привлек 500 авторов и работал по комиссионной модели. Сейчас компания фокусируется бизнес сегменте.

Одной из основных проблем, с которыми столкнулись создатели стартапа, была разнообразность контента. Авторы выкладывали курсы от тем связанных со здоровьем до астрологии. Несмотря на популярность платформы, среди авторов показатели удержания пользователей оставались низкими.

Сегодня основное внимание уделяется бизнес-образованию, повышению квалификации, которое соответствует современным изменениям и трендам. Предыдущие курсы доступны по индивидуальным ссылкам и не отображаются в общем каталоге. Сейчас также можно любому желающему разместить свой курс.

Первым направлением, после поворота, стал рынок HoReCa. Главным образом из-за широкого интереса аудитории к маржинальности бизнеса. Для максимального контроля над качеством контента команда запустила свою собственную «Академию».

В январе 2024 г. было опубликовано три небольших курса, а в феврале появилось еще шесть новых, где охватываются такие области деятельности, как финансы, управление и маркетинг.

Привлеченные инвестиции позволят стартапу проверить гипотезы в корпоративном сегменте, работая на стыке HR и образования. В ближайший время будет расширен функционал аналитики для руководителей онлайн-школ, обеспечивая им более глубокое понимание пользовательского вовлечения и обучения.

Привлечение средств позволит Synctum ускорить свое развитие, расширить команду и внедрить новые функции, сделав образование доступным и эффективным инструментом для бизнеса.