МТС оцифровала трассу М12 на участке Владимир-Муром

МТС, цифровая экосистема, расширила LTE-покрытие на 130-километровом участке федеральной трассы М-12 и в прилегающих к дороге населенных пунктах в восточной части региона. Оператор установил дополнительное телеком-оборудование по ходу трассы в четырех районах. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета для автомобилистов и жителей ближайших сел выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила новое телеком-оборудование в районе села Ново-Покровское Гусь-Хрустального района, деревни Никольское Судогодского района, Троицко-Колычево и Гусек Селивановского района, Березовка Муромского района. Также компания дополнительно прокачала сеть в этих районах на всем протяжении федеральной трассы М12, обеспечив ковровое покрытие. Ежедневно тысячи проезжающих пользуются здесь голосовой связью и мобильным интернетом.

«Федеральная трасса М-12 «Восток» сейчас находится в зоне особого внимания благодаря быстро растущему пассажирскому и грузопотоку. С приближением теплого сезона он только увеличится. Чтобы владимирцы и проезжающие могли выстроить свой точный и безопасный маршрут с помощью навигатора, пользоваться всеми цифровыми сервисами и совершать голосовые звонки, мы прокачали связь. Теперь благодаря уверенному сигналу можно пользоваться онлайн-банком, в дороге слушать музыку и смотреть фильмы», — сказал директор МТС во Владимирской области Алексей Савушкин.

Новое оборудование разгрузило сеть в 20 селах вдоль трассы М12 на участке Владимир-Муром. Звонить и выходить в интернет на высокой скорости теперь может более пяти тысяч местных жителей.

Ранее МТС прокачала сеть на участке Москва — Владимир на транспортной развязке федеральных трасс М7 и М12 в Петушинском районе.