HostFly.by снизил цены на SSL-сертификаты AlphaSSL и AlphaSSL Wildcard

Хостинг-провайдер HostFly.by существенно снизил стоимость SSL-сертификатов AlphaSSL и AlphaSSL Wildcard. Это произошло в рамках акционного предложения, которое будет действовать до 31 марта 2024 г. В рамках акции клиенты могут приобрести сертификаты AlphaSSL и AlphaSSL Wildcard по ценам, значительно ниже стандартных. Об этом CNews сообщили представители HostFly.by.

SSL-сертификаты являются критически важным элементом современной интернет-безопасности. Они обеспечивают шифрование данных, передаваемых между веб-сайтом и его посетителями, тем самым защищая конфиденциальную информацию от перехвата третьими лицами. Кроме того, наличие SSL-сертификата способствует повышению доверия пользователей и улучшению позиций сайта в результатах поисковых систем, что является неотъемлемой частью успешной SEO-стратегии.

Платные SSL-сертификаты, такие, как AlphaSSL и AlphaSSL Wildcard, обеспечивают более надежную защиту, поддержку всех типов браузеров, более длительный срок действия, чем у бесплатных SSL-сертификатов.

«Безопасность онлайн-транзакций и защита персональных данных клиентов — наш приоритет. Снижение цен на SSL-сертификаты создает условия для того, чтобы многочисленные сайты и сервисы получили дополнительную защиту и возможность динамичного развития в полном соответствии с современными технологиями безопасности, текущее акционное предложение делает высококачественные SSL-сертификаты доступными для широкого круга владельцев веб-сайтов», — сказала директор по маркетингу HostFly.by Инна Саванович.

В рамках текущей акции, HostFly.by предлагает два типа SSL-сертификатов по сниженным ценам: AlphaSSL, подходящий для защиты одного домена или поддомена, доступен всего за 45 BYN в год, вместо обычной цены в 70 BYN. Для тех, кто ищет решение для нескольких поддоменов, AlphaSSL Wildcard предлагается по цене 65 BYN в год, значительно ниже стандартных 180 BYN.

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HostFly.by — белорусский провайдер услуг веб-хостинга, который предоставляет хостинг-услуги для клиентов и проектов любой величины. Предлагает широкий спектр услуг, включая облачный хостинг, VPS-хостинг, регистрацию доменных имен, SSL-сертификаты и комплексную защиту Imunify360.