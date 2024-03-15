Зона .ru побила рекорд по числу доменов

Число зарегистрированных доменов в национальной зоне .ru достигло показателя в 5 553 172 (по данным аналитического сервиса компании «Рег.ру» statonline). Это наибольшее число доменов в зоне за всю ее историю. Предыдущий рекорд объема зоны был зафиксирован в мае 2017 г., тогда число занятых адресов в национальной доменной зоне составило 5 549 354. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Устойчивый рост национальная зона демонстрирует второй год подряд — за 2023 г. число зарегистрированных доменов увеличилось на 506 044. Существенная доля новых регистраций приходится на «Рег.ру», часть группы «Рунити» (объединяет «Рег.ру», RU-CENTER, SpaceWeb и ряд других компаний).

Зона .ru входит в топ-5 мирового рейтинга национальных доменов, обгоняя Европейский Союз, Австралию, Бразилию. При этом рост, по данным Координационного центра доменов, самый уверенный среди других стран, в том числе Китая. В апреле 2024 г. рунет отметит тридцатилетний юбилей.

Глава Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев: «По итогам 2023 г. рост доменной зоны .RU составил 10,3%, и это – лучший результат не только среди национальных доменов, но и среди всех крупнейших доменов верхнего уровня. Значительную роль здесь сыграло «возвращение в родную гавань» многих российских интернет-проектов, которые ранее использовали доменные имена в зарубежных доменных зонах, а теперь выбрали адреса в доменах .ru и .рф для обеспечения стабильности и безопасности своего бизнеса. Время реагирования на киберинциденты у нас составляет рекордные 21,5 часа, а российские доменные зоны сегодня одни из самых безопасных в мире. Очевидно также, что на рост российского доменного пространства влияет и общий рост отечественной экономики».

Глава «Рунити» Андрей Кузьмичев в свою очередь отметил, что турбулентность 2020-2023 гг. не отразилась негативно на рынке доменов. Несмотря на уход многих западных компаний и закрытие сайтов, сильного оттока в российской доменной зоне не произошло. Сказался довольно благоприятный бизнес-климат, стимулирующий небольшие и средние компании выводить новые проекты в онлайн, а также рост доверия к российским доменам на фоне возрастающих рисков с зарубежными. В частности, на интерес к зоне .ru повлияли кейсы с ограничением российских бизнесов на примере домена .aero, односторонним отказом от обслуживания граждан России и проблем с оплатой».

При этом Андрей Кузьмичев выделяет и другие стимулы роста. Один из них — активность доменных инвесторов. Такой тип инвесторов заранее прогнозирует, что то или иное имя в сети может заинтересовать бизнес, и регистрирует его в своем портфеле для последующей продажи. Рост портфелей доменных инвесторов также является косвенным признаком благоприятной обстановке на рынке, особенно в сегменте МСП. «Тут можно провести некоторую параллель с акциями — когда компания на подъеме, ее акции стоят больше и торгуются активнее. В случае же с инвестициями в домены механика примерна та же — если видна перспектива и шансы продать в последующем домен развивающемуся новому бизнесу, то попытка спрогнозировать будущие имена компаний и выкуп их потенциальных доменов стоит свеч».

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На долю группы «Рунити» приходится 72% рынка доменов в России. Компания также оказывает услуги хостинга, облачного и серверного хранения данных, настройки комплексной ИТ-инфраструктуры и разработки сайтов.