«Облако Mail.ru» поможет пользователям защитить рабочие и личные данные от потери

Около 50 млн файлов было перенесено в «Облако Mail.ru» с помощью приложения для компьютера. Десктопное приложение «Облака Mail.ru» позволяет работать с облачными хранилищами как с дисками в удобном интерфейсе и быстрее, чем в браузере. Оно поддерживает работу с 11 сторонними облаками, включая Amazon S3, OneDrive, Google Drive, DropBox и другие. С его помощью пользователи могут сохранить все имеющиеся данные и файлы даже после полной утери исходника.

За 2023 г. пользователями приложения «Облако» было подключено более 300 тыс. сторонних облачных дисков. Благодаря технологии агрегирования им не нужно перенаправлять файлы между облаками — достаточно лишь перенести нужный документ из одной папки в другую.

Функциональностью бекапа данных за прошлый год воспользовались более 200 тыс. раз. За счет надежного хранения пользователи могут создавать копии папок с компьютера в любом из облаков, чтобы защитить свои файлы.

«Мы делаем наш сервис таким, чтобы у пользователей всегда была возможность продолжать работать вне зависимости от внешних обстоятельств. Безопасность хранения данных и удобная работа с ними являются для нас главными приоритетами. Мы предложили нашим пользователям уникальную функциональность, которой нет у других облачных хранилищ, и они оценили ее по достоинству», — сказал Сергей Тарасенко, руководитель продуктового направления «Облако Mail.ru».

Для запуска приложения «Облака» достаточно лишь скачать его на компьютер, авторизоваться с учетной записью и добавить нужные облака. Далее каждое из них отобразиться как отдельный диск. Приложение поддерживает работу со всеми типами файлов, для которых установлено программное обеспечение на устройстве.