CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Интернет-ПО Облака
|

«Облако Mail.ru» поможет пользователям защитить рабочие и личные данные от потери

Около 50 млн файлов было перенесено в «Облако Mail.ru» с помощью приложения для компьютера. Десктопное приложение «Облака Mail.ru» позволяет работать с облачными хранилищами как с дисками в удобном интерфейсе и быстрее, чем в браузере. Оно поддерживает работу с 11 сторонними облаками, включая Amazon S3, OneDrive, Google Drive, DropBox и другие. С его помощью пользователи могут сохранить все имеющиеся данные и файлы даже после полной утери исходника.

За 2023 г. пользователями приложения «Облако» было подключено более 300 тыс. сторонних облачных дисков. Благодаря технологии агрегирования им не нужно перенаправлять файлы между облаками — достаточно лишь перенести нужный документ из одной папки в другую.

Функциональностью бекапа данных за прошлый год воспользовались более 200 тыс. раз. За счет надежного хранения пользователи могут создавать копии папок с компьютера в любом из облаков, чтобы защитить свои файлы.

«Мы делаем наш сервис таким, чтобы у пользователей всегда была возможность продолжать работать вне зависимости от внешних обстоятельств. Безопасность хранения данных и удобная работа с ними являются для нас главными приоритетами. Мы предложили нашим пользователям уникальную функциональность, которой нет у других облачных хранилищ, и они оценили ее по достоинству», — сказал Сергей Тарасенко, руководитель продуктового направления «Облако Mail.ru».

Для запуска приложения «Облака» достаточно лишь скачать его на компьютер, авторизоваться с учетной записью и добавить нужные облака. Далее каждое из них отобразиться как отдельный диск. Приложение поддерживает работу со всеми типами файлов, для которых установлено программное обеспечение на устройстве.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евгений Жмурин, НИИ «Интеграл»: Обеспечивать безопасность «ГосТех» будет единый Центр кибербезопасности

Конференция CNews «Современные контакт-центры 2024» состоится 16 апреля

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

Microsoft «сжалилась»: блокировку облака для россиян перенесут на несколько дней. Раскрыт список запретных для России сервисов

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок

Переворот в интернете. На торренты больше не приходится львиная доля трафика Сети

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие умные колонки, говорящие по-русски: выбор ZOOM

Лучшие детские часы для контроля за ребенком: выбор ZOOM

Почему Wi-Fi 7 — маркетинговая гонка, бесполезная в России

Показать еще

Наука

На нашем «солнечном дворе» объявился новый сосед — планета размером с Землю

На ледяных планетах идут алмазные дожди — раскрыты тайны магнитных полей Нептуна и Урана

Лидар помог археологам найти затерянные города в тропических лесах Амазонки
Показать еще