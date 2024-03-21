CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Интернет Веб-сервисы Цифровизация
|

Платформа ROBIN от SL Soft (ГК Softline) стала доступна на инфраструктуре Yandex Cloud

Платформа для интеллектуальной автоматизации ROBIN стала технологическим партнером Yandex Cloud. Теперь решение доступно по модели SaaS на виртуальных мощностях Yandex Cloud. Кроме того, в ближайшее время No-Code продукт ROBIN CLOUD появится на маркетплейсе облачного провайдера, что позволит клиентам использовать ROBIN в сочетании с другими программными продуктами, представленными на этой площадке. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline.

Благодаря сотрудничеству клиенты SL Soft существенно расширят возможности развертывания платформы ROBIN: программные роботы смогут выполнять процессы не только на компьютерах сотрудников, но и через веб-интерфейс в облаке Yandex Cloud. Это позволит оптимизировать использование внутренних ресурсов компаниям и командам, которые используют ROBIN.

«Технологическое партнерство с Yandex Cloud позволит нашим заказчикам перенести исполнение рутинных процессов в облако. Цифровым ассистентам можно будет поручить выполнение большего количества бизнес-процессов за счет высвобождения собственной инфраструктуры», – отметил руководитель продукта ROBIN CLOUD компании SL Soft (ГК Softline) Леонид Бычков.

***

ПАО «Софтлайн» — участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 8400 сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. В 2023 г. ее оборот превысил 91 млрд руб. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 тыс. конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 5000 ИТ-производителей. В ГК Softline входят бренды и компании: AХОFT, «Девелоника», SL Soft, «Инферит», Infosecurity, «Стахановец», Soica, Robovoice, DeskWork, Workflowsoft, SoftClub, ЦВТ, «Академия Softline», ТЦ «Инженер», Polymatica, Robin, Softline Digital, «Ваш Платежный Проводник» и др.

SL Soft объединяет под управлением линейку собственных продуктов для enterprise-сегмента и выступает в роли классического вендора. Решения в контуре SL Soft включены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД Минцифры. Компания создана в 2023 г., входит в ГК Softline.

Публичная облачная платформа Yandex Cloud предоставляет крупным компаниям, среднему бизнесу и частным разработчикам более 60 взаимосвязанных сервисов: масштабируемую инфраструктуру, сервисы хранения, обработки и анализа данных, инструменты машинного обучения, средства разработки и сервисы для командной работы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как мигрировать с SAP ERP на 1С за 9 месяцев: кейс крупного производителя табачной продукции

«1С» помогла VK и хозяевам «Тинькова» купить цифровой банк «Точка»

Максим Пеньков, платформа Сфера: «Защита данных начинается с их деперсонализации»

Конференция CNews «Low-Code и No-Code 2024» состоится 18 апреля

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

Россиян хотят оставить без денег. Традиционная торговля требует в 5 раз сократить беспошлинный порог, чтобы покупали у нее, а не в интернете

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие умные тренажеры для дома: выбор ZOOM

Лучшие умные колонки, говорящие по-русски: выбор ZOOM

Лучшие детские часы для контроля за ребенком: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой

На нашем «солнечном дворе» объявился новый сосед — планета размером с Землю

На ледяных планетах идут алмазные дожди — раскрыты тайны магнитных полей Нептуна и Урана
Показать еще