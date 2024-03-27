CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Интернет Веб-сервисы Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения ИТ в банках
|

Клиенты НПФ «Будущее» все чаще переводят общение с фондом в онлайн

Клиенты НПФ «Будущее» активно осваивают цифровые площадки фонда, а также все больше предпочитают цифровую версию документов, нежели бумажную. В 2023 г. клиенты подали онлайн 95,5 тыс. заявлений и обращений, тогда как по итогам 2022 г. их насчитывалось 87 тыс. Рост спроса на дистанционные сервисы обусловлен расширением функционала личного кабинета клиента на сайте фонда и подключением дополнительных опций. Об этом CNews сообщили представители НПФ «Будущее».

Личный кабинет клиента был обновлен в июне 2023 г., в результате он стал более удобным для пользователя. Сегодня клиенты могут в своем персональном разделе подать заявление на назначение пенсионных выплат как по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО), так и по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), подключить пенсионные продукты и отслеживать операции на личных счетах. Кроме того, сервисы фонда позволяют использовать возможности Системы быстрых платежей или «Яндекс Pay» для проведения регулярных платежей либо подключения автоплатежа.

С начала этого года у клиентов НПФ «Будущее» появилась еще и возможность оформить программу долгосрочных сбережений. В процессе оформления договора клиент может подать заявление о переводе своих пенсионных накоплений в рамках ОПС в программу долгосрочных сбережений.

Интересно, что клиенты-женщины оказались более активны в освоении цифровых сервисов, чем мужчины, и такая тенденция сохраняется уже несколько лет подряд. Например, в 2023 г. НПФ получил от женщин через дистанционные каналы в 1,5 раза больше обращений. При этом показатели активности не зависят от возрастных групп.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как компании защищают конечные точки и почему это не спасает их от целевых атак

Впервые выпущен браузер Chrome для Windows под процессоры ARM

Как мигрировать с SAP ERP на 1С за 9 месяцев: кейс крупного производителя табачной продукции

Samsung вводит новые санкции против россиян. Samsung Pay внезапно прекратила поддержку карт «Мир»

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

Операторов связи пустят в многоквартирные дома, но заставят компенсировать возможный ущерб

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Android Auto против Apple CarPlay: сравниваем автомобильные сервисы

Можно ли доверять нейросетевому доктору или консультанту в 2024 году

Обзор смартфона Honor X9b: новый эталон для среднего сегмента

Показать еще

Наука

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой

На нашем «солнечном дворе» объявился новый сосед — планета размером с Землю
Показать еще