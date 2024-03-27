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Мобильное приложение Multifactor стало доступно в RuStore

Мобильное приложение Multifactor появилось в российском цифровом магазине RuStore. Это отечественный маркетплейс, где можно выбрать различные приложения и игры для установки на устройства с операционной системой Android.

Мобильное приложение Multifactor работает в связке с сервисом многофакторной аутентификации и удалённого доступа Multifactor. С его помощью можно легко и быстро активировать свои учётные записи. Также приложение получает push-уведомления для простой многофакторной аутентификации в два касания.

RuStore был разработан VK совместно с российскими ИТ-компаниями при поддержке Министерства цифрового развития. С 1 января этот сетевой магазин вошёл в перечень программ, обязательных к предустановке на продающиеся в России смартфоны.

Сейчас приложение Multifactor можно скачать в таких магазинах приложений как App Store, AppGallery (платформа Huawei), Google Play и RuStore.

«Мы рады, что приложение Multifactor теперь представлено в RuStore. С каждым днём потребность в нашем продукте на рынке IT-услуг только возрастает, поэтому нам важно сделать так, чтобы технологические решения «Мультифкатор» были доступны как можно большему количеству пользователей и их можно было легко найти и внедрить в различные корпоративные системы», — сказал Валерий Аблеков, технический директор «Мультифактор».

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